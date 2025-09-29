Мостовой ответил на предложение возглавить «Факел» вместо Шалимова

Александр Мостовой порассуждал о возможном трудоустройстве в «Факеле».
Сегодня воронежский клуб отправил в отставку главного тренера Игоря Шалимова. Журналист предложил Мостовому заменить бывшего одноклубника.
– Если «Факел» решит позвать вас в качестве главного тренера, пойдете?
– У меня нет лицензии главного тренера.
– Есть много клубов, где специалисты работают без лицензии…
– Таких случаев очень много. Еще есть случаи, что в командах работают люди, которые даже в футбол не играли, а учат куда бежать и отдавать…
Книжек каких‑то начитались… Есть мистические, поразительные, иронические случаи. В нашем футболе удивляться нечему.
– Если вам позвонят все‑таки из «Факела»?
– Пока под вопросом.
– Отрицательного ответа тоже нет. Будете думать?
– Отрицательного ответа нет.
- «Факел» занимает 3-е место в PARI Первой лиге с 24 очками в 12 турах.
- Команда стартовала с 6 побед подряд, но затем выиграла только 1 из 6 матчей.
- Сообщалось, что Шалимова сменит Сергей Ташуев.