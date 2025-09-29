Мостовой ответил на предложение возглавить «Факел» вместо Шалимова

Александр Мостовой порассуждал о возможном трудоустройстве в «Факеле».

Сегодня воронежский клуб отправил в отставку главного тренера Игоря Шалимова. Журналист предложил Мостовому заменить бывшего одноклубника.

– Если «Факел» решит позвать вас в качестве главного тренера, пойдете?

– У меня нет лицензии главного тренера.

– Есть много клубов, где специалисты работают без лицензии…

– Таких случаев очень много. Еще есть случаи, что в командах работают люди, которые даже в футбол не играли, а учат куда бежать и отдавать…

Книжек каких‑то начитались… Есть мистические, поразительные, иронические случаи. В нашем футболе удивляться нечему.

– Если вам позвонят все‑таки из «Факела»?

– Пока под вопросом.

– Отрицательного ответа тоже нет. Будете думать?

– Отрицательного ответа нет.