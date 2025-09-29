Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой ответил на предложение возглавить «Факел» вместо Шалимова

Мостовой ответил на предложение возглавить «Факел» вместо Шалимова

Сегодня, 16:46
6

Александр Мостовой порассуждал о возможном трудоустройстве в «Факеле».

Сегодня воронежский клуб отправил в отставку главного тренера Игоря Шалимова. Журналист предложил Мостовому заменить бывшего одноклубника.

– Если «Факел» решит позвать вас в качестве главного тренера, пойдете?

– У меня нет лицензии главного тренера.

– Есть много клубов, где специалисты работают без лицензии…

– Таких случаев очень много. Еще есть случаи, что в командах работают люди, которые даже в футбол не играли, а учат куда бежать и отдавать…

Книжек каких‑то начитались… Есть мистические, поразительные, иронические случаи. В нашем футболе удивляться нечему.

– Если вам позвонят все‑таки из «Факела»?

– Пока под вопросом.

– Отрицательного ответа тоже нет. Будете думать?

– Отрицательного ответа нет.

  • «Факел» занимает 3-е место в PARI Первой лиге с 24 очками в 12 турах.
  • Команда стартовала с 6 побед подряд, но затем выиграла только 1 из 6 матчей.
  • Сообщалось, что Шалимова сменит Сергей Ташуев.

Еще по теме:
Реакция Мостового на увольнение Шалимова из «Факела»
Мостовой объяснил сложности в игре у «Краснодара» 2
Игрок «Спартака» превзошел результат Мостового в «Спартаке» 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. PARI Первая лига Факел Шалимов Игорь Мостовой Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka444
1759155069
Клоун!!!
Ответить
bashnat013
1759155714
Кто этому шуту позвонит!Он не футбольный человек у него лицензии нет !Да и у журналиста надо лицензию отобрать за дебильные вопросы и предложения
Ответить
Desma
1759155763
Короче зассал Санёк........
Ответить
FWSPM
1759156031
лицензия как раз позволяет быть главным в фнл в рпл только ассистентом
Ответить
FFR
1759157435
Не царское дело тренировать какой-то Факел.
Ответить
Mirak92
1759161169
А Факел знает, что журналист предложил?
Ответить
