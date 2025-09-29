Реакция Мостового на увольнение Шалимова из «Факела»

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера «Факела».

«Я немножко обескуражен этим решением, потому что вот сейчас буквально увидел эту новость. Очень странное решение. Не понимаю, с чем это может быть связано.

Команда идет наверху, в меньшинстве отстояли ничью. Есть много команд, которые идут ниже десятого места, и у них ничего не меняется.

Я был недавно в Воронеже и свою долю поддержки вселил людям. Сказал, чтобы никто не боялся за «Факел», команда будет наверху.

У них все есть. И стадион, и болельщики, и тренер. Я очень удивлен такому решению», – заявил Мостовой.