Реакция Мостового на увольнение Шалимова из «Факела»

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера «Факела».
«Я немножко обескуражен этим решением, потому что вот сейчас буквально увидел эту новость. Очень странное решение. Не понимаю, с чем это может быть связано.
Команда идет наверху, в меньшинстве отстояли ничью. Есть много команд, которые идут ниже десятого места, и у них ничего не меняется.
Я был недавно в Воронеже и свою долю поддержки вселил людям. Сказал, чтобы никто не боялся за «Факел», команда будет наверху.
У них все есть. И стадион, и болельщики, и тренер. Я очень удивлен такому решению», – заявил Мостовой.
- «Факел» занимает 3-е место в PARI Первой лиге с 24 очками в 12 турах.
- Команда стартовала с 6 побед подряд, но затем выиграла только 1 из 6 матчей.
- Сообщалось, что Шалимова сменит Сергей Ташуев.
Источник: «Матч ТВ»