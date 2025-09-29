Дмитриев высказался о дебюте в стартовом составе «Спартака» в РПЛ

Вингер «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о домашней победе над «Пари НН» (3:0) в 10-м туре РПЛ.

– Как тебе дебют?

– Супер, главное победили. Дебют в старте, но не буду оценивать игру. Победу нельзя назвать легкой, каждая игра тяжелая. Непривычно было играть крайнего защитника, но главное – вышел в старте. Раньше всегда нападающего играл, сейчас привыкаю. Мне комфортно играть с первых минут где угодно. Сил добегать и туда, и туда хватает. Уже играли с «Пари НН» в Кубке, была какая‑то подготовленность к ним.

– Какой настрой на дерби?

– Настрой боевой. Без разницы турнирное положение, это дерби.

– Как оценишь конкуренцию в команде?

– Получилось выйти в старте, значит она мне помогает. Прогрессирую за счет сильных игроков, легионеров. Вся команда помогает. Станкович дает много советов, раскрывать не буду. Поддержку с его стороны чувствую.

– Как тебе его эмоциональность?

– Не так долго в команде, чтобы оценивать его эмоциональность. Я играл в командах, где с тренером рядом сидел президент [Григорий Иванов в «Урале»].

– «Спартак» будет в тройке?

– Сделаем все для этого. Стараюсь следить за таблицей и всеми матчами, но туда надо смотреть в конце чемпионата, туров за пять до конца.