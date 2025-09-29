Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Кайрата» сказал, какое преимущество есть у команды перед игрой с «Реалом»

Тренер «Кайрата» сказал, какое преимущество есть у команды перед игрой с «Реалом»

Сегодня, 09:45

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о предстоящем матче с «Реалом» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы постараемся оправдать ожидания болельщиков. Мы должны выступить достойно. Мне кажется, в такие периоды объединяется весь Казахстан, а не только болельщики «Кайрата».

Там такие же люди играют. Мы знаем, что у них тяжeлый график – три игры за 7-8 дней, длительный перелeт. Конечно, приезд таких игроков – это большая мотивация для наших ребят», – сказал Уразбахтин.

  • Матч пройдет в Алматы 30 сентября и начнется в 19:45 мск.
  • В 1-м туре общего этапа «Реал» выиграл дома у «Марселя» (2:1), а «Кайрат» в гостях проиграл «Спортингу» (1:4).

Источник: Sport+ Qazaqstan
Лига чемпионов Реал Кайрат Уразбахтин Рафаэль
