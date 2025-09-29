Тренер «Кайрата» сказал, какое преимущество есть у команды перед игрой с «Реалом»

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о предстоящем матче с «Реалом» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы постараемся оправдать ожидания болельщиков. Мы должны выступить достойно. Мне кажется, в такие периоды объединяется весь Казахстан, а не только болельщики «Кайрата».

Там такие же люди играют. Мы знаем, что у них тяжeлый график – три игры за 7-8 дней, длительный перелeт. Конечно, приезд таких игроков – это большая мотивация для наших ребят», – сказал Уразбахтин.