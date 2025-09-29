Вратарь «Кайрата» рассказал о поддержке перед матчем с «Реалом»

Вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза высказался о предстоящем матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

«Это большая ответственность, надо играть не только за клуб. Вся страна смотрит, можно сказать, даже весь СНГ будет болеть за нас. Я считаю, что мы несмотря на то, что это большой клуб должны показывать свою игру и показать всем, кто мы, что в Казахстане есть большие таланты и есть футбол» – сказал Калмурза.