  Главная
  Новости
  Вратарь «Кайрата» рассказал о поддержке перед матчем с «Реалом»

Вратарь «Кайрата» рассказал о поддержке перед матчем с «Реалом»

Сегодня, 08:44

Вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза высказался о предстоящем матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

«Это большая ответственность, надо играть не только за клуб. Вся страна смотрит, можно сказать, даже весь СНГ будет болеть за нас. Я считаю, что мы несмотря на то, что это большой клуб должны показывать свою игру и показать всем, кто мы, что в Казахстане есть большие таланты и есть футбол» – сказал Калмурза.

  • 18-летний голкипер стал основным в команде после травм Александра Заруцкого и Темирлана Анарбекова.
  • Матч пройдет в Алматы 30 сентября и начнется в 19:45 мск.

Источник: Sport Pulse
Лига чемпионов Реал Кайрат Калмурза Шерхан
