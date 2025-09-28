Кокорин получил два предложения из РПЛ

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, высказался о будущем игрока.

«Саша хорошо общается с владельцем клуба. У них хорошие рабочие отношения. Я думаю, что на сегодняшний день ему комфортно в «Арисе», а «Арису» нужен Кокорин. Думаю, в конце сезона они поговорят о дальнейшем сотрудничестве.

У нас есть предложения из азиатских стран, из Азербайджана, было два предложения из РПЛ. По нему звонят, а он на поле показывает свою состоятельность.

Возвращаясь к «Арису», отмечу, что у Александра с клубом складываются хорошие взаимоотношения. Саша помогает клубу, а клуб делает все возможное, что может ему дать», – заявил агент.