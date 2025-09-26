Введите ваш ник на сайте
Клуб РПЛ вошел в топ-3 в мире по лояльности игроков

Сегодня, 14:30
1

Футболисты ЦСКА проводят в клубе не менее 54,9 месяцев – около 4,5 лет. По данным CIES, красно-синие занимают по показателю лояльности игроков 3-е место в мире.

Дольше в своих клубах остаются только футболисты «Фрайбурга» и «Атлетика».

ЦСКА с отрывом лидирует в РПЛ, а вторую позицию в рейтинге среди российских команд занимает «Краснодар». Результат «быков» – 19-й в мире.

В среднем в РПЛ футболисты задерживаются в своих клубах не менее, чем на 26,4 месяца. По этому показателю российская лига уступает только чемпионатам Японии, ОАЭ, Англии, Германии и Испании, занимая 6-е место в мире.

Источник: телеграм-канал «Ино-Карп // Новости спорта из-за рубежа»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фрайбург Атлетик Краснодар
Комментарии (1)
DOCTOR PENALTY
1758887795
Видимо в конюшне хорошо кормят. )) """""""""
Ответить
