Клуб РПЛ вошел в топ-3 в мире по лояльности игроков

Футболисты ЦСКА проводят в клубе не менее 54,9 месяцев – около 4,5 лет. По данным CIES, красно-синие занимают по показателю лояльности игроков 3-е место в мире.

Дольше в своих клубах остаются только футболисты «Фрайбурга» и «Атлетика».

ЦСКА с отрывом лидирует в РПЛ, а вторую позицию в рейтинге среди российских команд занимает «Краснодар». Результат «быков» – 19-й в мире.

В среднем в РПЛ футболисты задерживаются в своих клубах не менее, чем на 26,4 месяца. По этому показателю российская лига уступает только чемпионатам Японии, ОАЭ, Англии, Германии и Испании, занимая 6-е место в мире.