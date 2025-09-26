Бубнов – об игроке «Динамо»: «Как инородное тело»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался об игре нападающего «Динамо» Ивана Сергеева.
– А у вас есть понимание, почему не забивает Сергеев?
– Это вообще… Но это связано с организацией игры. Причeм удивительно, вроде хавы неплохие, вингеры неплохие, и крайние защитники активно играют, а он вообще как пропадает, как будто его нет. Бывает, как вот, знаешь, инородное тело несовместимое.
Но эта несовместимость – это вот как кровь. Разные группы крови, их соединили: одни соединяются сразу, а другие нельзя, вообще смертельно для кого-то. Вот у него такое происходит.
- 30-летний Сергеев в июле перешел в «Динамо» из «Крыльев Советов».
- Форвард не забивал за бело-голубых в последних 10 матчах.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»