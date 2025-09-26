Корнеев объяснил, почему «Ростов» не сможет отнять очки у «Краснодара»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Корнеев поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ «Ростов» – «Краснодар».

«Сюрпризы вряд ли будут. «Краснодар» с «Зенитом» провел шикарный матч, но просто не забил голы. «Ростов» не сможет удержать ничейный или победный счет. Здесь прекрасный шанс у «Краснодара» реабилитироваться», – сказал Корнеев.