Мостовой назвал тренера в РПЛ, который «немножко зазвездился»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об успехе «Балтики», которую возглавляет Андрей Талалаев.

– «Балтика» под руководством Андрея Талалаева идет третьей в таблице РПЛ. Сколько продлится это чудо? Причем я видел, вы критиковали Талалаева.

– Не то чтобы критиковал. Но я всегда говорю правду. Кому‑то она нравится, кому‑то – нет. Но я имею право на свое мнение.

Талалаев иногда бывает дерзким. Он немножко зазвездился. Так часто бывает у многих людей в нашей стране.

Ну, а успех «Балтики» связан с тем, что команда в очень хорошем физическом состоянии. Как я посмотрел и мне сказали – оказывается, там тренер по физподготовке из Италии. Конечно, у них команда будет готова. Когда физика в порядке, то есть успех. Если не хватает техники, класса, мастерства, то чем это компенсировать? Физическим состоянием. А оно хорошее.

Кстати, в последней игре – против «Ростова» (0:0) – уже было видно, что «Балтике» немного не хватает физики. Потому что идет череда игр, переезды. Ну и физика когда‑то заканчивается. Посмотрим, что будет дальше.