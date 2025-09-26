Введите ваш ник на сайте
Мостовой назвал тренера в РПЛ, который «немножко зазвездился»

Сегодня, 08:00
2

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об успехе «Балтики», которую возглавляет Андрей Талалаев.

«Балтика» под руководством Андрея Талалаева идет третьей в таблице РПЛ. Сколько продлится это чудо? Причем я видел, вы критиковали Талалаева.

– Не то чтобы критиковал. Но я всегда говорю правду. Кому‑то она нравится, кому‑то – нет. Но я имею право на свое мнение.

Талалаев иногда бывает дерзким. Он немножко зазвездился. Так часто бывает у многих людей в нашей стране.

Ну, а успех «Балтики» связан с тем, что команда в очень хорошем физическом состоянии. Как я посмотрел и мне сказали – оказывается, там тренер по физподготовке из Италии. Конечно, у них команда будет готова. Когда физика в порядке, то есть успех. Если не хватает техники, класса, мастерства, то чем это компенсировать? Физическим состоянием. А оно хорошее.

Кстати, в последней игре – против «Ростова» (0:0) – уже было видно, что «Балтике» немного не хватает физики. Потому что идет череда игр, переезды. Ну и физика когда‑то заканчивается. Посмотрим, что будет дальше.

  • «Балтика» занимает 3-е место в РПЛ с 17 очками после 9 туров.
  • 52-летний Талалаев возглавляет калининградцев с сентября 2024 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Мостовой Александр
Комментарии (2)
алдан2014
1758864767
Твоя правда царь-батюшка
Ответить
Garrincha58
1758867974
В советские времена наша сборная всегда добивалась каких то скажем пусть не глобальных, но успехов именно благодаря хорошей физической форме Вы посмотрите как в Европе играют многие команды в конце игры стараются додавить соперника у нас почти все сдыхают после 70-й минуты еле передвигают ногами, а нынешняя Балтика прессингует до конца матча ребята носятся, как угорелые да им не хватает мастерства, но они все свои недостатки компенсируют трудолюбием... молодцы!!
Ответить
