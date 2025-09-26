Корнеев назвал условие для чемпионства «Зенита» в РПЛ

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев считает, что петербургский клуб не сможет стать чемпионом, если будет побеждать только топовых соперников.
В прошлом туре «Зенит» обыграл «Краснодар» в гостях со счетом 2:0.
«Какие варианты могут быть? Что значит не хватит эмоций после победы над «Краснодаром»? У «Зенита» одна цель – стать чемпионом. Ты не выигрываешь чемпионат, если побеждаешь только топовых соперников. Нужно обыгрывать и аутсайдеров. Нужно подхватывать ритм и делать наш чемпионат еще более интересным», – сказал Корнеев.
- В 10-м туре «Зенит» дома сыграет с «Оренбургом» 27 сентября. Матч начнется в 19:30 мск.
- Петербургский клуб занимает 5-е место в РПЛ с 16 очками после 9 туров.
Источник: «Матч ТВ»