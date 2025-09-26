Введите ваш ник на сайте
Корнеев назвал условие для чемпионства «Зенита» в РПЛ

Сегодня, 07:46
2

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев считает, что петербургский клуб не сможет стать чемпионом, если будет побеждать только топовых соперников.

В прошлом туре «Зенит» обыграл «Краснодар» в гостях со счетом 2:0.

«Какие варианты могут быть? Что значит не хватит эмоций после победы над «Краснодаром»? У «Зенита» одна цель – стать чемпионом. Ты не выигрываешь чемпионат, если побеждаешь только топовых соперников. Нужно обыгрывать и аутсайдеров. Нужно подхватывать ритм и делать наш чемпионат еще более интересным», – сказал Корнеев.

  • В 10-м туре «Зенит» дома сыграет с «Оренбургом» 27 сентября. Матч начнется в 19:30 мск.
  • Петербургский клуб занимает 5-е место в РПЛ с 16 очками после 9 туров.

Семак объяснил, почему пока не станет приглашать игроков «Зенита-2» в первую команду 6
«Зенит» крупно оштрафовали за оскорбительный баннер о министре спорта 30
«Краснодар» оштрафовали за две фанатские кричалки про «Зенит» 25
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Корнеев Игорь
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
алдан2014
1758865241
Без вариантов,клуб с берегов Невы,прогневил народ
Ответить
Garrincha58
1758867514
Никогда они с этим тренерским составом уже больше не станут чемпионами. Надо менять в команде буквально всё, а не обходиться только сменой руководства это не поможет
Ответить
vvv123
1758868446
Ну да, по его логике Зенит на своем поле Оркам влетит. Так что-ли?
Ответить
  • Читайте нас: 