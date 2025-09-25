Пономарев сказал, когда «Балтика» потерпит первое поражение в сезоне РПЛ

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев не верит, что «Балтика» отберет очки у армейцев в 10-м туре чемпионата России.

– ЦСКА примет «Балтику», которая пока не проигрывает. Будет первое поражение у калининградцев?

– Матч армейцев с «Сочи» меня насторожил. Москвичи даже горели 0:1 при не очень хорошей игре. Хозяева даже больше владели инициативой. Хотя это слабенькая команда, с большим количеством пропущенных мячей.

И даже с таким соперником ЦСКА ковырялся, пока не назначили пенальти. А потом еще один. Только тогда «Сочи» рассыпался.

Поэтому перед игрой с «Балтикой» у меня есть опасения. Все-таки это приличная команда, с поставленной игрой. Домашний стадион не дает никакого преимущества.

Армейцам придется приложить максимум усилий и не уповать на то, что дома как-нибудь забьют. Нужно будет все время атаковать. Ну и оборона должна будет отработать на ноль. Думаю, что москвичи победят 1:0.