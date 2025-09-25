Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Манише сказал, когда Роналду забьет 1000-й гол в карьере

Сегодня, 19:30
1

Экс-полузащитник сборной Португалии Манише оценил перспективы Криштиану Роналду добраться до отметки в 1000 забитых мячей.

– Как думаете, Роналду сможет забить 1000 голов за карьеру? Сейчас у него их 944.

– Хороший вопрос. Если посчитать, то ему нужно ещe 60 мячей. Думаю, забить 30 голов в арабской лиге за сезон вполне реально, значит, ему понадобится ещe два года.

Это не самый сильный чемпионат, поэтому он может стать первым футболистом, который установит этот рекорд. Роналду профессионал, для него нет ничего невозможного.

  • У 40-летнего Роналду контракт с «Аль-Насром» до 2027 года.
  • В этом сезоне он забил 4 гола в 5 матчах.

Еще по теме:
Мостовой высказался о том, что Батраков дороже Роналду 1
Реакция Роналду на идеальный старт «Аль-Насра» в чемпионате
«Аль-Наср» разнес «Аль-Рияд» благодаря дублям Роналду и Феликса; Криштиану забил 944-й и 945-й голы в карьере 1
Источник: «Советский спорт»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Манише Роналду Криштиану
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1758817915
Там, до кучи, Манише спросите про Динамо. Чё, как ,когда.? Всё не чужой человек.)
Ответить
Главные новости
ФотоФИФА представила трех маскотов ЧМ-2026
19:50
Раскрыто имя второго российского тренера, предложенного «Спартаку»
19:40
3
Госдеп США сделал заявление по возможному бану Израиля в европейском футболе
19:07
6
Кубок России. «Амкал» вылетел от «Енисея», пропустив на 87-й минуте
18:58
1
Флик определился с заменой для Левандовского в «Барселоне»
18:48
5
Бубнов не согласен с «Золотым мячом» Дембеле
18:36
6
«Спартаку» предлагали назначить экс-тренера ЦСКА вместо Станковича
18:24
5
Сычев назвал трех лучших игроков РПЛ
18:06
1
«Зенит» крупно оштрафовали за оскорбительный баннер о министре спорта
17:42
22
«Краснодар» оштрафовали за две фанатские кричалки про «Зенит»
17:17
23
Все новости
Все новости
Манише сказал, когда Роналду забьет 1000-й гол в карьере
19:30
1
Реакция Роналду на идеальный старт «Аль-Насра» в чемпионате
21 сентября
«Аль-Наср» разнес «Аль-Рияд» благодаря дублям Роналду и Феликса; Криштиану забил 944-й и 945-й голы в карьере
20 сентября
1
Еще один клуб заинтересовался Кисляком из ЦСКА
15 сентября
ФотоРоналду вручили «Золотую бутсу» в Саудовской Аравии
15 сентября
3
Реакция Роналду на признание его лучшим футболистом всех времен
11 сентября
4
Итог переговоров Баринова с ЦСКА
11 сентября
9
ВидеоРоналду признан лучшим игроком всех времен
11 сентября
6
ПостДжорджина Родригес произвела фурор на Венецианском кинофестивале
5 сентября
3
ФотоВейналдум кардинально изменил внешность в Саудовской Аравии
3 сентября
«Аль-Иттихад» переключил внимание с зенитовца Педро на другого вингера
3 сентября
«Аль-Наср» не смог купить игрока по просьбе Роналду
2 сентября
Роналду двумя словами отреагировал на разгромную победу «Аль-Насра» в 1-м туре чемпионата
30 августа
Премьер-лига. «Аль-Наср» стартовал с победы 5:0; Роналду забил 940-й гол в карьере, Феликс оформил хет-трик
29 августа
Обращение Роналду к болельщикам «Аль-Насра» перед стартом нового сезона
28 августа
1
Роналду побил антирекорд Маскерано
27 августа
1
В Медиалиге допустили приезд Месси и Роналду
27 августа
Стало известно, кого должен заменить зенитовец Вендел в «Аль-Иттихаде»
24 августа
2
40-летний Роналду установил уникальный рекорд
23 августа
11
«Аль-Наср» Роналду узнал соперника по финалу Суперкубка Саудовской Аравии
20 августа
Суперкубок Саудовской Аравии. «Аль-Наср» в меньшинстве прошел «Аль-Иттихад» (2:1), у Феликса гол, у Роналду ассист
19 августа
Роналду потратил более 300 тысяч на подарки Джорджине по случаю помолвки
16 августа
Фото«Аль-Наср» объявил о трансфере футболиста «Баварии»
15 августа
Роналду убедил «Аль-Наср» купить 9-кратного чемпиона Германии
15 августа
1
Иньиго – о переходе из «Барсы» в «Аль-Наср»: «Когда видишь такое предложение, даже не верится»
13 августа
ФотоИзвестна стоимость помолвочного кольца невесты Роналду
12 августа
6
Реакция Моргана на помолвку Роналду и Джорджины
12 августа
ФотоРоналду сделал предложение Джорджине – известен ответ
11 августа
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 