Манише сказал, когда Роналду забьет 1000-й гол в карьере

Экс-полузащитник сборной Португалии Манише оценил перспективы Криштиану Роналду добраться до отметки в 1000 забитых мячей.

– Как думаете, Роналду сможет забить 1000 голов за карьеру? Сейчас у него их 944.

– Хороший вопрос. Если посчитать, то ему нужно ещe 60 мячей. Думаю, забить 30 голов в арабской лиге за сезон вполне реально, значит, ему понадобится ещe два года.

Это не самый сильный чемпионат, поэтому он может стать первым футболистом, который установит этот рекорд. Роналду профессионал, для него нет ничего невозможного.