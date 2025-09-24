Корнеев удивился, что Черчесов не попал в топ-клуб РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Игорь Корнеев высказался о работе главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова.
«Черчесову вряд ли что‑то нужно доказывать, он и так топовый тренер. Не понимаю, почему он не был востребован у грандов. То, что он делает в «Ахмате», неудивительно, это тренер всегда с четкими идеями и организациями. Вроде те же игроки в команде, но с приходом Черчесова их сложно обыграть», – сказал Корнеев.
- «Ахмат» после назначения Черчесова 6 августа провел в РПЛ 6 матчей, в которых одержал 3 победы при 3 ничьих.
- До этого 62-летний специалист не работал с клубами РПЛ 10 лет.
Источник: «Матч ТВ»