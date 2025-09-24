Корнеев удивился, что Черчесов не попал в топ-клуб РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Игорь Корнеев высказался о работе главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова.

«Черчесову вряд ли что‑то нужно доказывать, он и так топовый тренер. Не понимаю, почему он не был востребован у грандов. То, что он делает в «Ахмате», неудивительно, это тренер всегда с четкими идеями и организациями. Вроде те же игроки в команде, но с приходом Черчесова их сложно обыграть», – сказал Корнеев.