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  • Канчельскис посоветовал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»

Канчельскис посоветовал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»

23 сентября 2025, 17:44
2

Андрей Канчельскис считает, что «Манчестер Юнайтед» нужно было пригласить одного из экс-тренеров «Реала».

– Если Аморима в ближайшее время уберут с тренерского мостика, кто был бы лучшим кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»?

Почему бы не пригласить Зинедина Зидана? Он как раз сейчас свободен.

Я удивлен, что чуть раньше «МЮ» не воспользовался моментом пригласить Анчелотти – в итоге он уехал в сборную Бразилии.

А ведь он выиграл с «Реалом» и чемпионат Испании, и Лигу чемпионов – можно было бы как минимум за него побороться.

Поэтому большой вопрос к менеджерам «Манчестера» – кто там им подсказывает, кто Рэтклиффу в уши дует, кого брать, а кого нет. Принцип работы не очень понятен.

– Аморим приходил в «МЮ» с успешным опытом работы в Португалии – и ничего не получается. Ранее то же самое было у тен Хага – успех в Голландии и провал в Англии. Есть ли в этом что-то общее?

– Мне кажется, португальский и голландский чемпионаты слишком слабы по сравнению с АПЛ. Поэтому новому уровню нелегко соответствовать, а ожидания после успехов со «Спортингом» и «Аяксом» были слишком высокими.

В Англии куда больше давление, и его не все выдерживают. Здесь нужно сразу давать результат. Поэтому даже такие гиганты тренерского дела, как Луи ван Гал и Моуринью не всегда справлялись.

  • Канчельскис выступал за клуб с 1991 по 1995 год.
  • Его статистика: 161 матч, 36 голов, 16 ассистов.

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Источник: «СП»
Англия. Премьер-лига Динамо Бр Манчестер Юнайтед Канчельскис Андрей
Комментарии (2)
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val69
1758639154
Уметь играть в футбол, отнюдь, не значит иметь моск..
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Мордаванин
1758639260
там в брянске коу-чуча пропадает и спивается зачем зидан тутвсё задаром)
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