В сборной России объяснили ситуацию с травмами Головина

Врач сборной России Михаил Вартапетов заявил, что травмы полузащитника «Монако» и национальной команды Александра головина не имеют системного характера.

«Мы на связи с врачами «Монако». Нас беспокоит любая травма, мы всегда смотрим, есть ли системность в получении травмы. Системность – это когда травмируется одна и та же группа мышц, когда футболист подвержен мышечным травмам. Но у Саши немного другая история, тут нет никакой системности.

Пожалуй, тут просто стечение обстоятельств, раз за разом это просто несчастный случай. Так же, как, например, у [Арсена] Захаряна, это уже притча во языцех. Мы желаем только здоровья, надеемся, черная полоса уже позади», – сказал Вартапетов.