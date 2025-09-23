Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В сборной России объяснили ситуацию с травмами Головина

Сегодня, 12:38

Врач сборной России Михаил Вартапетов заявил, что травмы полузащитника «Монако» и национальной команды Александра головина не имеют системного характера.

«Мы на связи с врачами «Монако». Нас беспокоит любая травма, мы всегда смотрим, есть ли системность в получении травмы. Системность – это когда травмируется одна и та же группа мышц, когда футболист подвержен мышечным травмам. Но у Саши немного другая история, тут нет никакой системности.

Пожалуй, тут просто стечение обстоятельств, раз за разом это просто несчастный случай. Так же, как, например, у [Арсена] Захаряна, это уже притча во языцех. Мы желаем только здоровья, надеемся, черная полоса уже позади», – сказал Вартапетов.

  • В этом сезоне 29-летний Головин провел 3 матча за «Монако».
  • После выстулений за сборную России в сентябре он вернулся в клуб с мышечным дискомфортом. Позднее «Монако» сообщил, что игрок выбыл на месяц.

Еще по теме:
Головина назвали «большим боссом» «Монако» 1
Смородская определила, кто сильнее – Батраков или Головин 4
Головин и Сафонов утратили статус самых дорогих российских игроков
Источник: Odds.ru
Франция. Лига 1 Товарищеские матчи. Сборные Монако Россия Головин Александр
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, почему сорвался переход Кузяева в ЦСКА
14:28
1
Гурцкая пошутил о выборе состава «Спартака»
14:14
1
Губерниев предложил название для российского «Золотого мяча»
13:59
1
«Локомотив» предложил новый контракт Баринову
13:36
Ташуев предложил себя на пост главного тренера «Спартака»
13:29
5
«Реал» допускает уход Винисиуса свободным агентом
13:26
Агент Батракова объяснил, почему европейские клубы смогут купить игрока летом
13:18
1
Аленичев: «Поведение Станковича очень плохо влияет на «Спартак»
13:06
2
Экс-судья РПЛ оценил назначение двух пенальти в матче «Сочи» – ЦСКА
12:48
4
Кузяев согласовал контракт с новым клубом
12:32
8
Все новости
Все новости
В сборной России объяснили ситуацию с травмами Головина
12:38
Реакция Месси на «Золотой мяч» Дембеле
09:30
Дембеле рассказал, какой фаст-фуд ест после матчей
07:50
ФотоДембеле расплакался после получения «Золотого мяча»
01:15
1
Только 10 футболистов выигрывали «Золотой мяч», Лигу чемпионов и чемпионат мира
01:01
Дембеле прокомментировал получение «Золотого мяча»
00:50
Франция повторила рекорд по числу «Золотых мячей»
00:27
Дембеле – шестой француз, выигравший «Золотой мяч»
00:12
2
Топ-10 лучших футболистов мира по версии France Football
Вчера, 23:59
1
Фото⚡️ Дембеле – обладатель «Золотого мяча»-2025
Вчера, 23:49
12
«ПСЖ» – лучшая команда года по версии France Football
Вчера, 23:11
Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Марселю» (0:1) из-за ошибки конкурента Сафонова
Вчера, 22:56
4
Определен обладатель трофея Яшина-2025
Вчера, 22:43
2
Энрике – лучший тренер года по версии France Football
Вчера, 22:31
«ПСЖ» пропустил от «Марселя» из-за вратарской ошибки
Вчера, 21:50
Хвича выше Кейна в списке номинантов на «Золотой мяч»
Вчера, 20:23
4
Сафонов пошутил о нелюбви к «ПСЖ» в Марселе
Вчера, 20:08
1
Стало известно, посетит ли Дембеле церемонию вручения «Золотого мяча» во время матча «ПСЖ»
Вчера, 16:08
Головина назвали «большим боссом» «Монако»
Вчера, 10:59
1
Стало известно, как фанаты «ПСЖ» относятся к Сафонову
Вчера, 09:28
1
Сафонов прокомментировал перенос матча с «Марселем»
21 сентября
Матч «Марсель» – «ПСЖ» перенесен
21 сентября
ФотоСафонов похвастался покупкой новой игры: «Забрал свой персональный экземпляр»
19 сентября
1
Рамуш повторил рекорд Мбаппе в «ПСЖ»
18 сентября
Стало известно, на какой срок Головин выбыл из-за травмы
17 сентября
1
Луис Энрике – Неймару: «Хорошо, что ты уходишь из «ПСЖ»
16 сентября
В «ПСЖ» назвали единственного футболиста, заслужившего «Золотой мяч»
15 сентября
3
Умтити после отказа российским клубам объявил о завершении карьеры в 31 год
15 сентября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 