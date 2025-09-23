В сборной России объяснили ситуацию с травмами Головина

Врач сборной России Михаил Вартапетов заявил, что травмы полузащитника «Монако» и национальной команды Александра головина не имеют системного характера.
«Мы на связи с врачами «Монако». Нас беспокоит любая травма, мы всегда смотрим, есть ли системность в получении травмы. Системность – это когда травмируется одна и та же группа мышц, когда футболист подвержен мышечным травмам. Но у Саши немного другая история, тут нет никакой системности.
Пожалуй, тут просто стечение обстоятельств, раз за разом это просто несчастный случай. Так же, как, например, у [Арсена] Захаряна, это уже притча во языцех. Мы желаем только здоровья, надеемся, черная полоса уже позади», – сказал Вартапетов.
- В этом сезоне 29-летний Головин провел 3 матча за «Монако».
- После выстулений за сборную России в сентябре он вернулся в клуб с мышечным дискомфортом. Позднее «Монако» сообщил, что игрок выбыл на месяц.
