Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  Отец Ямаля – о «Золотом мяче»: «Это не кража, но моральный ущерб нанесен»

Отец Ямаля – о «Золотом мяче»: «Это не кража, но моральный ущерб нанесен»

Сегодня, 12:00
2

Отец вингера «Барселоны» Ламина Ямаля Самир Насрауи высказался о втором месте сына в голосовании на «Золотой мяч».

«Не скажу, что это кража, но моральный ущерб был нанесен. Ламин Ямаль – безусловно, лучший игрок в мире, и я говорю это не потому, что он мой сын. У него нет соперников. Здесь произошло что-то очень странное. В следующем году «Золотой мяч» будет у испанца», – сказал Насрауи.

  • Ямаль уступил по итогам голосовании France Football вингеру «ПСЖ» Усману Дембеле.
  • 18-летний Ямаль в прошлом сезоне провел 3 матча, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Дембеле Усман Ямаль Ламин
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ScarlettOgusania
1758619246
похоже, что не только моральный ущерб нанесен, но и материальный в том числе, причем не маленький...
Ответить
Skull_Boy
1758620139
Как ни странно, но лучшего по итогу года реально не было и ЗМ ему дали тупа из-за победу в ЛЧ, а если сравнивать уже face-to-face, то лягушатник мешок по сравнению с Ямалем
Ответить
