Отец Ямаля – о «Золотом мяче»: «Это не кража, но моральный ущерб нанесен»

Отец вингера «Барселоны» Ламина Ямаля Самир Насрауи высказался о втором месте сына в голосовании на «Золотой мяч».

«Не скажу, что это кража, но моральный ущерб был нанесен. Ламин Ямаль – безусловно, лучший игрок в мире, и я говорю это не потому, что он мой сын. У него нет соперников. Здесь произошло что-то очень странное. В следующем году «Золотой мяч» будет у испанца», – сказал Насрауи.