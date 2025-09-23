Отец Ямаля – о «Золотом мяче»: «Это не кража, но моральный ущерб нанесен»

Отец вингера «Барселоны» Ламина Ямаля Самир Насрауи высказался о втором месте сына в голосовании на «Золотой мяч».
«Не скажу, что это кража, но моральный ущерб был нанесен. Ламин Ямаль – безусловно, лучший игрок в мире, и я говорю это не потому, что он мой сын. У него нет соперников. Здесь произошло что-то очень странное. В следующем году «Золотой мяч» будет у испанца», – сказал Насрауи.
- Ямаль уступил по итогам голосовании France Football вингеру «ПСЖ» Усману Дембеле.
- 18-летний Ямаль в прошлом сезоне провел 3 матча, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
Источник: Sport.es