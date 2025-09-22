Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Топ-10 лучших футболистов мира по версии France Football

Вчера, 23:59

Раскрыта десятка лучших среди номинантов на «Золотой мяч» в 2025 году.

Награду выиграл нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

Топ-10 лучших футболистов мира по версии France Football выглядит так:

  1. Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);
  2. Ламин Ямаль («Барселона», Испания);
  3. Витинья («ПСЖ», Португалия);
  4. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);
  5. Рафинья («Барселона», Бразилия);
  6. Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);
  7. Килиан Мбаппе («Реал», Франция);
  8. Коул Палмер («Челси», Англия);
  9. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити» / «ПСЖ», Италия);
  10. Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия).

Еще по теме:
Франция повторила рекорд по числу «Золотых мячей»
Дембеле – шестой француз, выигравший «Золотой мяч»
⚡️ Дембеле – обладатель «Золотого мяча»-2025 3
Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Испания. Примера Рейтинг Манчестер Сити Челси Реал Ливерпуль Барселона ПСЖ Салах Мохамед Доннарумма Джанлуиджи Дембеле Усман Мбаппе Килиан Хакими Ашраф Рафинья Палмер Коул Витинья Мендеш Нуну Ямаль Ламин
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Ямаль стал рекордсменом «Золотого мяча»
00:39
Дембеле – шестой француз, выигравший «Золотой мяч»
00:12
Топ-10 лучших футболистов мира по версии France Football
Вчера, 23:59
Фото⚡️ Дембеле – обладатель «Золотого мяча»-2025
Вчера, 23:49
3
Зиньковский тремя словами описал спорный пенальти в пользу ЦСКА
Вчера, 23:23
8
Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Марселю» (0:1) из-за ошибки конкурента Сафонова
Вчера, 22:56
2
Определен обладатель трофея Яшина-2025
Вчера, 22:43
1
Только у одной команды россияне не забили ни одного гола в новом сезоне РПЛ
Вчера, 22:39
4
Энрике – лучший тренер года по версии France Football
Вчера, 22:31
Осинькин пожаловался на пенальти в пользу ЦСКА: «Судьи переворачивают игру»
Вчера, 22:22
6
Все новости
Все новости
Франция повторила рекорд по числу «Золотых мячей»
00:27
«ПСЖ» – лучшая команда года по версии France Football
Вчера, 23:11
Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Марселю» (0:1) из-за ошибки конкурента Сафонова
Вчера, 22:56
2
Определен обладатель трофея Яшина-2025
Вчера, 22:43
1
Энрике – лучший тренер года по версии France Football
Вчера, 22:31
«ПСЖ» пропустил от «Марселя» из-за вратарской ошибки
Вчера, 21:50
Хвича выше Кейна в списке номинантов на «Золотой мяч»
Вчера, 20:23
3
Сафонов пошутил о нелюбви к «ПСЖ» в Марселе
Вчера, 20:08
Стало известно, посетит ли Дембеле церемонию вручения «Золотого мяча» во время матча «ПСЖ»
Вчера, 16:08
Головина назвали «большим боссом» «Монако»
Вчера, 10:59
1
Стало известно, как фанаты «ПСЖ» относятся к Сафонову
Вчера, 09:28
1
Сафонов прокомментировал перенос матча с «Марселем»
21 сентября
Матч «Марсель» – «ПСЖ» перенесен
21 сентября
ФотоСафонов похвастался покупкой новой игры: «Забрал свой персональный экземпляр»
19 сентября
1
Рамуш повторил рекорд Мбаппе в «ПСЖ»
18 сентября
Стало известно, на какой срок Головин выбыл из-за травмы
17 сентября
1
Луис Энрике – Неймару: «Хорошо, что ты уходишь из «ПСЖ»
16 сентября
В «ПСЖ» назвали единственного футболиста, заслужившего «Золотой мяч»
15 сентября
2
Умтити после отказа российским клубам объявил о завершении карьеры в 31 год
15 сентября
2
ВидеоСафонов рассказал о произошедших изменениях в жизни
15 сентября
2
Лига 1. «ПСЖ» победил «Ланс» благодаря дублю Барколя
14 сентября
ФотоЛуис Энрике кардинально изменил внешность
14 сентября
Головин вернулся в «Монако» из сборной России с повреждением
13 сентября
Чемпион мира Манданда завершил карьеру
10 сентября
2
Сафонов поделился, чем его шокировал французский язык
10 сентября
1
Видео«Монако» выложил восхваляющий Головина тикток – фанаты в восторге
10 сентября
Анри опередили в списке бомбардиров сборной Франции
10 сентября
Сафонов объяснил, почему остался в «ПСЖ»: «Я поехал в Европу за трудностями»
10 сентября
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 