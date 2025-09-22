Раскрыта десятка лучших среди номинантов на «Золотой мяч» в 2025 году.
Награду выиграл нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.
Топ-10 лучших футболистов мира по версии France Football выглядит так:
- Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);
- Ламин Ямаль («Барселона», Испания);
- Витинья («ПСЖ», Португалия);
- Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);
- Рафинья («Барселона», Бразилия);
- Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);
- Килиан Мбаппе («Реал», Франция);
- Коул Палмер («Челси», Англия);
- Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити» / «ПСЖ», Италия);
- Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия).
Источник: «Бомбардир»