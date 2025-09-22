Введите ваш ник на сайте
Орлов высказался о том, что Глушенков не стал праздновать гол в ворота «Краснодара»

Сегодня, 18:18
5

Геннадий Орлов прокомментировал неоднозначное поведение Максима Глушенкова во время матча 9-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» и после него.

  • Петербуржцы выиграли на выезде со счетом 2:0.
  • Глушенков забил сам и ассистировал Луису Энрике.
  • Свой гол Максим праздновать не стал.

«Почему он не праздновал гол? Да не стоит обращать на это внимание, как и на его ответы после игры.

Зачем искать какие-то скрытые смыслы? Талантливые футболисты все довольно своеобразные. Понятно, что у Максима непростой характер. Вообще все неординарные люди – ранимые, внутри себя переживают перипетии игры...

Я призываю все же оценивать Глушенкова по его футбольным качествам. Удар, видение поля, понимание игры. Все очень тонко! Дай бог, чтобы обошлось без травм», – сказал Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Глушенков Максим Орлов Геннадий
