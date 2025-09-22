Родри ответил, кому бы отдал «Золотой мяч»-2025

Действующий обладатель «Золотого мяча» Родри высказался о том, кто должен получить награду в 2025 году.

«Надеюсь, его выиграет кто-то из партнеров по сборной [Испании]. Ламин [Ямаль], Педри... Кто бы это ни был, я буду рад. Для меня это праздник футбола. Пусть победит сильнейший.

Второй подряд «Золотой мяч» для испанцев? Это было бы невероятно и отражало бы нынешнее состояние испанского футбола. Надеюсь, так будет и дальше, потому что мы переживаем очень хорошие времена», – заявил Родри.