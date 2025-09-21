Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
Футболистам «Кайрата» пообещали шикарные подарки за победу над «Реалом»

Сегодня, 01:11

Казахстанский бизнесмен Турсенгали Алагузов решил дополнительно мотивировать «Кайрат».

  • 30 сентября команда из Алматы примет «Реал» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Дорогие казахстанцы, сегодня, в день города Алматы, я, как и все патриоты… Мы знаем, что через десять дней состоится игра нашего любимого «Кайрата» с «Реалом».

Поэтому я, как патриот республики и в канун своего дня рождения, обещаю: в случае выигрыша «Кайрата» всем игравшим игрокам – по автомобилю.

Алматы – столица мира, «Кайрат» – чемпион!» – сказал Алагузов, чье состояние оценивается в 130 миллионов долларов.

Сорокин из «Кайрата»: «Против «Реала» будет легче, чем со «Спортингом» 2
Матч «Кайрат» – «Реал» могут перенести 1
18-летний вратарь «Кайрата» едва не стал рекордсменом ЛЧ
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Кайрат Реал
