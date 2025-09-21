Футболистам «Кайрата» пообещали шикарные подарки за победу над «Реалом»

Казахстанский бизнесмен Турсенгали Алагузов решил дополнительно мотивировать «Кайрат».

30 сентября команда из Алматы примет «Реал» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Дорогие казахстанцы, сегодня, в день города Алматы, я, как и все патриоты… Мы знаем, что через десять дней состоится игра нашего любимого «Кайрата» с «Реалом».

Поэтому я, как патриот республики и в канун своего дня рождения, обещаю: в случае выигрыша «Кайрата» всем игравшим игрокам – по автомобилю.

Алматы – столица мира, «Кайрат» – чемпион!» – сказал Алагузов, чье состояние оценивается в 130 миллионов долларов.