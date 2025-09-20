Канчельскис дал прогноз на матч «Краснодар» – «Зенит»

Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от игры 9-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

Матч пройдет на Ozon Арене в воскресенье, 21 сентября, в 19:30 мск.

Перед очной встречей «Краснодар» лидирует в чемпионате, а «Зенит» идет на 6-м месте, отставая на 6 очков.

«Чисто психологически «Краснодар» выглядит интереснее, но «Зенит» понимает, что, если проиграет, то догонять будет тяжело.

Это будет решающая игра и для «Зенита», и для «Краснодара». Мне кажется, что будет результативная ничья», – спрогнозировал Канчельскис.