АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» (2:1) в матче с 2 красными карточками

«Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Челси» в 5-м туре чемпионата Англии.

Команда Рубена Аморима выиграла со счетом 2:1 благодаря голам Бруну Фернандеша и Каземиро.

Еще до перерыва оба соперника остались вдесятером.

«МЮ», набрав три очка, поднялся в топ-10 АПЛ. «Челси» остался шестым в таблице лиги.