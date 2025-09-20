АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» (2:1) в матче с 2 красными карточками

«Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Челси» в 5-м туре чемпионата Англии.
Команда Рубена Аморима выиграла со счетом 2:1 благодаря голам Бруну Фернандеша и Каземиро.
Еще до перерыва оба соперника остались вдесятером.
«МЮ», набрав три очка, поднялся в топ-10 АПЛ. «Челси» остался шестым в таблице лиги.
Англия. Премьер-лига. 5 тур
Манчестер Юнайтед - Челси - 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 - Б. Фернандеш, 15; 2:0 - Каземиро, 37; 2:1 - Т. Чалоба, 80.
Удаления: Каземиро, 45+5 (вторая ж.к) - Р. Санчес, 5.
