  Подробности взаимоотношений Винисиуса и Хаби Алонсо в «Реале»

Подробности взаимоотношений Винисиуса и Хаби Алонсо в «Реале»

Сегодня, 11:06
1

Положение вингера «Реала» Винисиуса в команде вызыывает беспокойство у окружения игрока. У главного тренера команды Хаби Алонсо нет такого же доверия к бразильцу, как у его предшественника на этом посту Карло Анчелотти.

Из 11 матчей Винисиуса под руководством Алонсо в «Реале» полностью он провел только 1 встречу. В 8 случах бразильца меняли во 2-м тайме, а еще 2 игры (с «Реал Ов» в Ла Лиге и «Марселем» в Лиге чемпионов) он начинал на скамейке запасных, выйдя на поле по ходу поединка.

В клубе знают, что отношения между бразильским игроком и испанским тренером не идеальны. Менеджеры были очень удивлены, узнав, что Винисиус остался вне стартового состава в домашней игре с «Марселем» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

В то же время вингер Родриго сообщил Хаби Алонсо о намерении побороться за позицию на левом фланге атаки. Таким образом, он стал прямым конкурентом Винисиуса.

Этот происходит на фоне зашедших в тупик переговоров о продлении контракта. Срок действующего соглашения нападающего с «Реалом» истекает в июне 2027 года.

В мае переговоры по контракту продвинулись. Сообщалось, что Винисиусу предлагают зарплату в размере 20 миллионов евро в год плюс 10 миллионов евро в виде возможных бонусов. Однако последнее предложение клуба не включало эти бонусы.

Представители спортсмена считают, что продление контракта ещe на три года при таких условиях нецелесообразно – Винисиус сейчас зарабатывает 17 миллионов евро чистыми за сезон.

Однако источники в клубе придерживаются другой версии. «Реал» несколько недоволен тем, как футолист вел переговоры. В какой-то момент они считали, что дело идет к продлению контракта, но ситуация осложнилась, поскольку игрок не сдержал своего слова и изменил некоторые условия соглашения.

В «Реале» всегда считали, что Винисиус в конечном счете продлит контракт, но теперь признают, что ситуация может измениться. Будет неудивительно, если бразилец попытается отработать контракт на до конца и уйти из «Реала» бесплатно летом 2027 года.

Несмотря на это, бразилец тренируется в обычном режиме и не испытывает серьезных проблем с тренером и партнeрами по команде. Напротив, в команде к нему очень хорошее отношение.

  • 25-летний бразилец выступает за «Реал» с июля 2018 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 170 миллионов евро.

Источник: ESPN
Испания. Примера Лига чемпионов Реал Винисиус
Skull_Boy
1758185462
Сливать уже надо этого бестолкового нытика, где толку от него нет вообще, и может только валяться на поле и ныть, а как итог показывает, что он очередной распиаренный кривоногий игрок
Ответить
