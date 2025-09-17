Глушаков раскритиковал селекцию «Спартака»: «Я бы лучше там поковырялся»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков недоволен принципами формирования состава московской команды.
«Тренером «Спартака» должен быть специалист, хорошо знающий философию, историю клуба. И не все же зависит от тренера.
Игроков нужно подбирать хорошо, есть спортивный блок. Все спрашивают с тренеров, хотят их постоянно менять, а я бы лучше там поковырялся.
Честно говоря, уже запутался, кто сейчас в «Спартаке» играет. Они покупают каких-то защитников, которых вскоре в клубе уже нет, а в составе в итоге совсем другие люди», – сказал Глушаков.
- Летом клуб потратил на трансферы 26,98 млн евро, заработал – 3,7 млн.
- Ушли из «Спартака» 7 футболистов, пришли – 5.
- Столичная команда идет на 8-м месте в РПЛ после 8 туров.
Источник: Sport24