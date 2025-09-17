Глушаков раскритиковал селекцию «Спартака»: «Я бы лучше там поковырялся»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков недоволен принципами формирования состава московской команды.

«Тренером «Спартака» должен быть специалист, хорошо знающий философию, историю клуба. И не все же зависит от тренера.

Игроков нужно подбирать хорошо, есть спортивный блок. Все спрашивают с тренеров, хотят их постоянно менять, а я бы лучше там поковырялся.

Честно говоря, уже запутался, кто сейчас в «Спартаке» играет. Они покупают каких-то защитников, которых вскоре в клубе уже нет, а в составе в итоге совсем другие люди», – сказал Глушаков.