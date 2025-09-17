Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков раскритиковал селекцию «Спартака»: «Я бы лучше там поковырялся»

Глушаков раскритиковал селекцию «Спартака»: «Я бы лучше там поковырялся»

Сегодня, 20:20
1

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков недоволен принципами формирования состава московской команды.

«Тренером «Спартака» должен быть специалист, хорошо знающий философию, историю клуба. И не все же зависит от тренера.

Игроков нужно подбирать хорошо, есть спортивный блок. Все спрашивают с тренеров, хотят их постоянно менять, а я бы лучше там поковырялся.

Честно говоря, уже запутался, кто сейчас в «Спартаке» играет. Они покупают каких-то защитников, которых вскоре в клубе уже нет, а в составе в итоге совсем другие люди», – сказал Глушаков.

  • Летом клуб потратил на трансферы 26,98 млн евро, заработал – 3,7 млн.
  • Ушли из «Спартака» 7 футболистов, пришли – 5.
  • Столичная команда идет на 8-м месте в РПЛ после 8 туров.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (1)
mutabor0992
1758133360
Ты уже лучше ковыряйся где ковыряешься Диня...Вот там в сауне.А в Спартаке работать не дорос еще.Ни ростом,ни умом.
