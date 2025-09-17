Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джикия высказался о возвращении в сборную России

Сегодня, 19:07

Георгий Джикия ответил на вопросы о возможном вызове в сборную России.

  • Экс-капитан «Спартака» не играет за национальную команду с октября 2023 года.
  • Летом он перешел в турецкий «Антальяспор».
  • Центральный защитник забил 1 гол в 5 матчах.
  • В ноябре ему исполнится 32 года.

– Для Джикии дорога в сборную закрыта или нет?

– Не знаю, интересная тема. Этот год, наверное, будет определяющим. 100% не могу сказать, но на 99%, что зависит от меня – готовность и все-все-все – будет сделано уже к следующим сборам, которые будут у сборной.

Будет определяющий момент: если будет вызов, то будет продолжение всей этой истории, если не будет вызова, то уже будет понимание того, что плавно отходим.

– Когда в последний раз общался с Карпиным?

– В межсезонье встретились на паделе, поговорили несколько минут, но не о футболе.

– Ты не будешь лишним в сборной?

– При моей готовности, и, если я буду здоров, думаю, что нет. Думаю, вхожу в число футболистов, которые сегодня соответствуют уровню нашей сборной.

– Кому за 30.

– Кому за 30 тоже вызывают уже. Поэтому все нормально.

– Ты Осипенко имеешь в виду?

– Да. Ему же 31. Но это вопрос к тому, что нужно быть готовым, что тебя вызовут.

Еще по теме:
Джикия забил дебютный гол в Турции и помог «Антальяспору» победить
Карпин ответил, может ли 31-летний Джикия вернуться в состав сборной России 2
Эксперт оценил старт Джикии в Турции 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Антальяспор Россия Джикия Георгий
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Видео41-летнего Погребняка заметили с ровесницей его старшего сына
19:40
Азербайджан не выступал за возвращение России в турниры УЕФА
19:30
3
Мостовой рассказал, чего ему не хватает в Лиге чемпионов
19:19
Джикия высказался о возвращении в сборную России
19:07
Рейтинг клубов с наибольшими тратами на текущий состав: 7 из 10 представляют АПЛ
18:58
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
18:48
ФотоВратарь «Марселя» раскрыл подробности стычки с Карвахалем: «Я не приукрашивал»
18:18
Кавазашвили отреагировал на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
18:06
2
Месси повторил бомбардирский рекорд Роналду
17:47
1
Все новости
Все новости
Дивеев ответил, пожмет ли руку внезапно покинувшему ЦСКА Николичу
19:35
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
18:48
На исполкоме УЕФА обсудили место России в таблице коэффициентов после снятия бана
18:29
Кавазашвили отреагировал на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
18:06
2
Сычев высказался о мессенджере MAX: «Что-то никто не пишет и не звонит по нему»
17:56
Черданцев сказал, чем его разочаровало дерби «Динамо» – «Спартак»
17:34
4
Смородская «переобулась» насчет Талалаева
17:28
5
«Зенит» потратил на текущий состав в 1,5 раза больше, чем «Спартак»
17:17
11
Быстров одним словом описал игру в дерби «Динамо» – «Спартак»
16:16
5
Реакция Колоскова на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
15:57
2
Четыре страны требовали исключить Россию из УЕФА
15:30
6
Комличенко: «Путь к 100 голам получился драматичным из‑за одного человека»
14:53
В Медиалиге раскрыли, за какую сумму Роналдиньо готов приехать в Россию
14:47
2
Мамаев встал на защиту Карпина
14:25
1
Быстров раскритиковал результаты «Динамо» при Карпине
13:26
Хомуха назвал отличие трансферной политики ЦСКА и «Зенита» по латиноамериканцам
13:15
В «Сосьедаде» оценили вариант с арендой Захаряна в «Динамо»
12:56
Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Угальде
12:47
6
Англичане хотят убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
12:28
10
Стало известно, в какую сумму обошелся приезд Нани на матч в Россию
12:15
1
Роша высказался о конфликте с Соболевым
12:06
1
Президент «Бешикташа» оценил трансфер Жедсона в «Спартак»
11:56
2
В «Локомотиве» прокомментировали несостоявшийся переход Баринова в ЦСКА
11:48
1
Быстров призвал закончить с совмещением Карпина в «Динамо» и сборной России
11:21
3
Роша сравнил тактику ЦСКА при Федотове, Николиче и Челестини
10:47
1
Мостовой – об игре «Зенита»: «Сейчас они отдыхают, но когда надо, соберутся»
10:29
5
Роша объяснил уход из ЦСКА
09:05
2
Максименко из «Спартака» стал самым ненадежным вратарем РПЛ после 8 туров
08:30
25
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 