Джикия высказался о возвращении в сборную России

Георгий Джикия ответил на вопросы о возможном вызове в сборную России.
- Экс-капитан «Спартака» не играет за национальную команду с октября 2023 года.
- Летом он перешел в турецкий «Антальяспор».
- Центральный защитник забил 1 гол в 5 матчах.
- В ноябре ему исполнится 32 года.
– Для Джикии дорога в сборную закрыта или нет?
– Не знаю, интересная тема. Этот год, наверное, будет определяющим. 100% не могу сказать, но на 99%, что зависит от меня – готовность и все-все-все – будет сделано уже к следующим сборам, которые будут у сборной.
Будет определяющий момент: если будет вызов, то будет продолжение всей этой истории, если не будет вызова, то уже будет понимание того, что плавно отходим.
– Когда в последний раз общался с Карпиным?
– В межсезонье встретились на паделе, поговорили несколько минут, но не о футболе.
– Ты не будешь лишним в сборной?
– При моей готовности, и, если я буду здоров, думаю, что нет. Думаю, вхожу в число футболистов, которые сегодня соответствуют уровню нашей сборной.
– Кому за 30.
– Кому за 30 тоже вызывают уже. Поэтому все нормально.
– Ты Осипенко имеешь в виду?
– Да. Ему же 31. Но это вопрос к тому, что нужно быть готовым, что тебя вызовут.