Булыкин объяснил, как «Карабах» смог победить «Бенфику»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча «Бенфика» – «Карабах» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Азербайджанская команда впервые в истории выиграла в главном еврокубке.

«Бенфика» вела 2:0 к 16-й минуте, но в итоге уступила 2:3.

«Большое удивление, но нужно похвалить команду, которая после 0:2 не опустила руки, играла в футбол и была вознаграждена.

Думаю, что здесь очень большое желание «Карабаха» победить сыграло роль. Поэтому поздравим их с очень хорошим результатом», – сказал Булыкин.