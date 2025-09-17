Стало известно, сколько матчей «Барселоны» может пропустить Ямаль

«Барселона» не включила вингера Ламина Ямаля в заявку на гостевой матч с «Ньюкаслом» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов из-за травмы паха.

Его участие во встрече 5-го тура Примеры с «Хетафе» находится под серьезным сомнением. В 6-м туре «Барселона» встретится с «Реал Ов», но и в нем появление Ямаля на поле маловероятно.

Наиболее реалистичный сценарий состоит в выходе вингера на поле на несколько минут во встрече 7-го тура с «Реал Сосьедад». При этом в клубе нацеливаются на участие Ямаля в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» и хотят, чтобы к этому времени игрок был готов на 100%.

Вчераа он не тренировался вместе с «Барселоной». Ямаль продолжает ежедневные сеансы физиотерапии и специального лечения, чтобы попытаться улучшить свое состояние и сократить время восстановления. Однако его не будут форсировать понимая, что это сложная и опасная травма, которая может привести к рецидиву.