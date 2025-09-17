Тренер «Карабаха» объяснил победу над «Бенфикой»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов подвел итоги гостевого матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:2).
«В первую очередь, поздравляю своих ребят. С хорошей игрой они добились хорошей победы. Это была такая игра, что мы могли и уступить. Преимущество было на стороне соперника.
Мы уже в начале встречи уступали с разницей в два мяча. Вернуться в игру выглядело не так-то и просто. Но ребята верили, не сломались и не выпали из игры, благодаря чему нам удалось отыграть один мяч, который помог нам одержать победу.
Наша победа не означает, что «Бенфика» слаба. Это вовсе не так. «Бенфика» очень хорошо работал с мячом, тактически играет умно. Я и вчера говорил, что футболистам будет тяжело, но и желания будет много.
К счастью, мы добыли большую победу. Это впервые в истории, как азербайджанского футбола, так и нашего клуба, когда выигрываем матч в основном этапе Лиги чемпионов. Поздравляю и всех азербайджанцев. А «Бенфике» успехов в следующих матчах.
В последние годы футбол дошел до того, что нет легких элементов. Друг против друга играют 11 футболистов. Просто с самого начала сказал ребятам, что мы должны наслаждаться этим матчем – это Лига чемпионов. Говорил им, что мы должны быть смелее. В любой ситуации, мы должны стараться найти свою игру и показать ее.
Да, сказал, что ошибки будут, потери мяча тоже. Потому что против нас более мастеровитая команда. Ребята это приняли. В любом случае, мы вовсе не ждали какой-то легкой победы. Видимо, сегодня нам было суждено победить, и мы добились этого», – сказал Гурбанов.
- У «Бенфики» отличились Энцо Барренечеа на 6-й минуте и Вангелис Павлидис на 16-й. У «Карабаха» забили Леандру Андраде на 30-й, Камило Дуран на 48-й и Алексей Кащук на 86-й.
- В следующем матче в Лиге чемпионов азербайджанский клуб дома примет «Копенгаген» 1 октября.