Тренер «Карабаха» объяснил победу над «Бенфикой»

Сегодня, 08:46
1

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов подвел итоги гостевого матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:2).

«В первую очередь, поздравляю своих ребят. С хорошей игрой они добились хорошей победы. Это была такая игра, что мы могли и уступить. Преимущество было на стороне соперника.

Мы уже в начале встречи уступали с разницей в два мяча. Вернуться в игру выглядело не так-то и просто. Но ребята верили, не сломались и не выпали из игры, благодаря чему нам удалось отыграть один мяч, который помог нам одержать победу.

Наша победа не означает, что «Бенфика» слаба. Это вовсе не так. «Бенфика» очень хорошо работал с мячом, тактически играет умно. Я и вчера говорил, что футболистам будет тяжело, но и желания будет много.

К счастью, мы добыли большую победу. Это впервые в истории, как азербайджанского футбола, так и нашего клуба, когда выигрываем матч в основном этапе Лиги чемпионов. Поздравляю и всех азербайджанцев. А «Бенфике» успехов в следующих матчах.

В последние годы футбол дошел до того, что нет легких элементов. Друг против друга играют 11 футболистов. Просто с самого начала сказал ребятам, что мы должны наслаждаться этим матчем – это Лига чемпионов. Говорил им, что мы должны быть смелее. В любой ситуации, мы должны стараться найти свою игру и показать ее.

Да, сказал, что ошибки будут, потери мяча тоже. Потому что против нас более мастеровитая команда. Ребята это приняли. В любом случае, мы вовсе не ждали какой-то легкой победы. Видимо, сегодня нам было суждено победить, и мы добились этого», – сказал Гурбанов.

  • У «Бенфики» отличились Энцо Барренечеа на 6-й минуте и Вангелис Павлидис на 16-й. У «Карабаха» забили Леандру Андраде на 30-й, Камило Дуран на 48-й и Алексей Кащук на 86-й.
  • В следующем матче в Лиге чемпионов азербайджанский клуб дома примет «Копенгаген» 1 октября.

«Бенфика» уволила тренера после поражения от «Карабаха»
⚡️ Лига чемпионов. «Карабах» сенсационно обыграл «Бенфику», феерическая ничья «Ювентуса» с «Боруссией» и другие результаты
«Карабах» получит крупную сумму от президента Азербайджана за выход в общий этап ЛЧ
Источник: azerisport.com
Лига чемпионов Карабах Бенфика Гурбанов Гурбан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Arthur 75
1758090949
Карабах красавцы
Ответить
СпецпроектХорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
Моуринью договорился с новым клубом
11:04
Роша сравнил тактику ЦСКА при Федотове, Николиче и Челестини
10:47
Пономарев объяснил, почему ЦСКА может проиграть «Балтике»
10:38
Мостовой – об игре «Зенита»: «Сейчас они отдыхают. Когда надо, соберутся»
10:29
1
Моуринью может возглавить клуб-участник Лиги чемпионов
10:05
Определился первый четвертьфиналист Пути РПЛ Кубка России
09:30
Тренер «Карабаха» объяснил победу над «Бенфикой»
08:46
1
Максименко из «Спартака» стал самым ненадежным вратарем РПЛ после 8 туров
08:30
13
Алонсо высказался о победе «Реала» над «Марселем»
08:26
