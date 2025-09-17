Тренер «Карабаха» объяснил победу над «Бенфикой»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов подвел итоги гостевого матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:2).

«В первую очередь, поздравляю своих ребят. С хорошей игрой они добились хорошей победы. Это была такая игра, что мы могли и уступить. Преимущество было на стороне соперника.

Мы уже в начале встречи уступали с разницей в два мяча. Вернуться в игру выглядело не так-то и просто. Но ребята верили, не сломались и не выпали из игры, благодаря чему нам удалось отыграть один мяч, который помог нам одержать победу.

Наша победа не означает, что «Бенфика» слаба. Это вовсе не так. «Бенфика» очень хорошо работал с мячом, тактически играет умно. Я и вчера говорил, что футболистам будет тяжело, но и желания будет много.

К счастью, мы добыли большую победу. Это впервые в истории, как азербайджанского футбола, так и нашего клуба, когда выигрываем матч в основном этапе Лиги чемпионов. Поздравляю и всех азербайджанцев. А «Бенфике» успехов в следующих матчах.

В последние годы футбол дошел до того, что нет легких элементов. Друг против друга играют 11 футболистов. Просто с самого начала сказал ребятам, что мы должны наслаждаться этим матчем – это Лига чемпионов. Говорил им, что мы должны быть смелее. В любой ситуации, мы должны стараться найти свою игру и показать ее.

Да, сказал, что ошибки будут, потери мяча тоже. Потому что против нас более мастеровитая команда. Ребята это приняли. В любом случае, мы вовсе не ждали какой-то легкой победы. Видимо, сегодня нам было суждено победить, и мы добились этого», – сказал Гурбанов.