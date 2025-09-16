Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Губерниев признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов

Сегодня, 17:41

Телеведущий Дмитрий Губерниев сообщил, что в Лиге чемпионов будет болеть за «Кайрат».

  • «Кайрат» дебютирует в основном этапе ЛЧ.
  • В 1-м туре казахстанцы сыграют со «Спортингом».
  • «Кайрат» проведет на основном этапе 8 матчей.

«Буду болеть за команду из Казахстана, которая туда попала. Мне кажется, что нам совершенно всe равно, кто фаворит. Порадуемся за тех, кто победит. По крайней мере, мне абсолютно всe равно. А команде из Казахстана буду всячески симпатизировать.

У нас в России есть чем заняться, кроме как пристально следить за Лигой чемпионов. Футбол – красивый, смотреть буду. Кто победит? Мне всe равно», – сказал Губерниев

Еще по теме:
Только у одной команды-участницы ЛЧ нет шансов на 1/4 финала 4
Семин назвал команду, за которую будет болеть в Лиге чемпионов
Где смотреть матч «Бавария» – «Челси»: во сколько прямая трансляция: 17 сентября 2025
Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Казахстан. Премьер-лига Кайрат Губерниев Дмитрий
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Агония некогда могучего гегемона»: «Зениту» предрекли скорый крах
17:59
1
Губерниев признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
17:41
Дзюба определил лучшего футболиста
17:21
2
Спартаковец Литвинов прокомментировал скандальное поведение Станковича
17:01
2
Селюк посоветовал «Зениту» разогнать тренерский штаб
16:47
14
Медиалига запланировала приглашение Соловьева
16:33
2
Ливай: «Чувствую себя на 100 процентов красно-белым»
16:05
2
Семенов заявил, что тренеры в «Спартаке» сходят с ума
15:43
9
Канчельскис предсказал место «Спартака» по итогам сезона РПЛ
15:11
4
Пал рекорд Лебеденко по самому быстрому дублю в истории российского футбола
14:35
Все новости
Все новости
Только у одной команды-участницы ЛЧ нет шансов на 1/4 финала
14:21
4
Семин назвал команду, за которую будет болеть в Лиге чемпионов
13:06
Где смотреть матч «Бавария» – «Челси»: во сколько прямая трансляция: 17 сентября 2025
09:19
Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Атлетико»: во сколько прямая трансляция: 17 сентября 2025
09:18
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Аталанта»: во сколько прямая трансляция: 17 сентября 2025
09:15
Где смотреть матч «Аякс» – «Интер»: во сколько прямая трансляция: 17 сентября 2025
09:12
Семин определил четырех фаворитов Лиги чемпионов
Вчера, 19:40
Где смотреть матч «Реал» – «Марсель»: во сколько прямая трансляция: 16 сентября 2025
Вчера, 09:15
Где смотреть матч «Ювентус» – «Боруссия» Д: во сколько прямая трансляция: 16 сентября 2025
Вчера, 09:13
Где смотреть матч «Атлетик» – «Арсенал»: во сколько прямая трансляция: 16 сентября 2025
Вчера, 09:09
ФотоСуперкомпьютер назвал главного фаворита Лиги чемпионов-2025/26
10 сентября
2
Сафонов, Головин, Чалов и еще 5 россиян заявлены на общий этап еврокубков
4 сентября
Букмекеры назвали трех главных фаворитов ЛЧ
3 сентября
Главные фавориты Лиги чемпионов-2025/26 по версии FourFourTwo
2 сентября
Вратарь «Кайрата» получил ценный подарок после выхода в основу ЛЧ
30 августа
«Манчестер Сити» предстоит сыграть в Заполярье в январе
30 августа
Известна дата матча «Кайрат» – «Реал»
30 августа
1
Полное расписание основного этапа Лиги чемпионов
30 августа
ФотоТренер «Кайрата» получил роскошный подарок после выхода команды в основу ЛЧ
30 августа
1
В Европе объяснили, в чем у «Кайрата» преимущество перед «Реалом»
30 августа
Алонсо высказался о предстоящем выезде «Реала» в Казахстан
30 августа
Аршавин самоиронично высказался о выходе «Кайрата» в основу ЛЧ
30 августа
2
Реакция Аршавина на выход «Кайрата» в общий этап Лиги чемпионов
30 августа
«Карабах» получит крупную сумму от президента Азербайджана за выход в общий этап ЛЧ
29 августа
4
В Казахстане отменили концерт Макса Коржа из-за участия «Кайрата» в Лиге чемпионов
29 августа
Тренер «ПСЖ» Энрике отреагировал на итоги жеребьевки ЛЧ: «Поражения и потеря очков станут нормой»
29 августа
«Обалдеть»: Мостовой оценил соперников «Кайрата» в Лиге чемпионов
29 августа
1
Реакция Винисиуса на жеребьевку Лиги чемпионов – «Реалу» попался «Кайрат»
29 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 