Губерниев признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов

Телеведущий Дмитрий Губерниев сообщил, что в Лиге чемпионов будет болеть за «Кайрат».

«Кайрат» дебютирует в основном этапе ЛЧ.

В 1-м туре казахстанцы сыграют со «Спортингом».

«Кайрат» проведет на основном этапе 8 матчей.

«Буду болеть за команду из Казахстана, которая туда попала. Мне кажется, что нам совершенно всe равно, кто фаворит. Порадуемся за тех, кто победит. По крайней мере, мне абсолютно всe равно. А команде из Казахстана буду всячески симпатизировать.

У нас в России есть чем заняться, кроме как пристально следить за Лигой чемпионов. Футбол – красивый, смотреть буду. Кто победит? Мне всe равно», – сказал Губерниев