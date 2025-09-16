Введите ваш ник на сайте
Кахигао высказался о своем увольнении из «Спартака»

Сегодня, 13:27
2

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на слухи о своем увольнении. Ранее уволить специалиста призвал Тимур Лепсая.

«Вникать в какие-то слухи о моей работе и моем положении я не хочу. Спекуляции не по мне. Вы можете спекулировать чем хотите. Я понимаю прессу и блогеров, понимаю, что людям нужны сплетни.

Люди могут распространять множество слухов, например, говорить, что американцы высадились на Луну, но я не верю в это. У меня на это нет времени – я слишком занят», – сказал Кахигао.

  • Кахигао был назначен спортивным директором «Спартака» в январе 2025 года.
  • До этого он много лет работал скаутом в «Арсенале».

Кахигао объяснил, почему «Спартак» при нем не зарабатывает на продаже игроков 2
В «Спартаке» озвучили цель на сезон 23
«Спартак» призвали уволить директора 16
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Кахигао Франсис
andr45
1758022231
Щелкоперы тявкают, а Кахигао своими приобретениями усиливает «Спартак») PS «Zenitе» уже стал чемпионом России по… закупкам. «Zenitе» потратил на новых игроков в 2025 32,7 млн евро. И все это – только на двух игроков: полузащитника Жерсона и защитника Романа Вегу. При этом, Жерсон, стоимостью 25 млн евро мечтает как бы побыстрее свалить) «Спартак» же потратил на летние 2025 г.трансферы € 26,98 млн.
