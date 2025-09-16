Кахигао высказался о своем увольнении из «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на слухи о своем увольнении. Ранее уволить специалиста призвал Тимур Лепсая.

«Вникать в какие-то слухи о моей работе и моем положении я не хочу. Спекуляции не по мне. Вы можете спекулировать чем хотите. Я понимаю прессу и блогеров, понимаю, что людям нужны сплетни.

Люди могут распространять множество слухов, например, говорить, что американцы высадились на Луну, но я не верю в это. У меня на это нет времени – я слишком занят», – сказал Кахигао.