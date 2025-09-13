«Спартак» призвали уволить директора

Футбольный деятель Тимур Лепсая считает, что «Спартаку» не стоит продолжать сотрудничество со спортивным директором Франсисом Кахигао.

«То, что Кахигао не тот спортивный директор, который нужен «Спартаку», – это очевидно.

То количество игроков, которые были бесплатно отпущены из клуба, – это огромные потерянные деньги. Нет системности, нет выстроенной трансферной политики. Импульсивные решения принимаются», – сказал Лепсая на ютуб-канале «Родной футбол».