Тренер вратарей восхитился Акинфеевым после матча с «Ростовом», где Игорь результативно ошибся

Тренер вратарей ЖФК «Зенит» Сергей Романов проанализировал игру вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 8-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

«Игорь Акинфеев!

Переключение – качество, которое делает Игоря Акинфеева одним из самых сильных в своей профессии. Далеко не каждый сможет переключить так быстро и качественно как он. Будь то неудачный или провальный матч, результативная ошибка в начале матча. Акинфеев найдет в себе силы переключиться и делать свою работу хорошо без оглядки на ошибку. Это тот стержень, помноженный на опыт, который позволяет ему быть особенным.

Так получилось в выездном матче против «Ростова», когда в начале матче при выходе из-под прессинга, вратарь ЦСКА, пытаясь сыграть на одного из опорников, выкатил на соперника, который тут же воспользовался моментом. В этом сезоне Акинфеев гораздо чаще играет посредством коротких и средних передач, являясь лидером РПЛ среди вратарей по «чистым прогрессивным передачам».

После этого неудачного момента вратарь ЦСКА «перелистнул» эту ситуацию и сделал 4 спасения, которые позволяли команде оставаться в игре по ходу всех 90 минут. Выручил дважды после первого удаления и еще раз после второго, не позволив счету расти, а команде развалиться.

Легенда», – написал Романов.