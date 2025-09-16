Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер вратарей восхитился Акинфеевым после матча с «Ростовом», где Игорь результативно ошибся

Тренер вратарей восхитился Акинфеевым после матча с «Ростовом», где Игорь результативно ошибся

Сегодня, 10:47
2

Тренер вратарей ЖФК «Зенит» Сергей Романов проанализировал игру вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 8-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

«Игорь Акинфеев!

Переключение – качество, которое делает Игоря Акинфеева одним из самых сильных в своей профессии. Далеко не каждый сможет переключить так быстро и качественно как он. Будь то неудачный или провальный матч, результативная ошибка в начале матча. Акинфеев найдет в себе силы переключиться и делать свою работу хорошо без оглядки на ошибку. Это тот стержень, помноженный на опыт, который позволяет ему быть особенным.

Так получилось в выездном матче против «Ростова», когда в начале матче при выходе из-под прессинга, вратарь ЦСКА, пытаясь сыграть на одного из опорников, выкатил на соперника, который тут же воспользовался моментом. В этом сезоне Акинфеев гораздо чаще играет посредством коротких и средних передач, являясь лидером РПЛ среди вратарей по «чистым прогрессивным передачам».

После этого неудачного момента вратарь ЦСКА «перелистнул» эту ситуацию и сделал 4 спасения, которые позволяли команде оставаться в игре по ходу всех 90 минут. Выручил дважды после первого удаления и еще раз после второго, не позволив счету расти, а команде развалиться.

Легенда», – написал Романов.

  • ЦСКА проиграл впервые в сезоне РПЛ.
  • Москвичи отстают от 1-го места на 4 очка.
  • В ближайшем туре ЦСКА сыграет с «Сочи» (22 сентября).

Еще по теме:
Комментарий Акинфеева после голевой ошибки в матче с «Ростовом» 2
Семшов проанализировал голевую ошибку Акинфеева в матче с «Ростовом» 1
Губерниев высказался о голевой ошибке Акинфеева с «Ростовом» 1
Источник: телеграм-канал Сергея Романова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Gwynbleidd
1758010227
Это факт!
Ответить
Интерес
1758015015
...но к любому-самом комплиментарному комментарию,присобачивают видео с конфузом,а позитивные 4 хрен найдёте! Ладно,если кто смотрел матч!!!
Ответить
Главные новости
Луис Энрике – Неймару: «Хорошо, что ты уходишь из «ПСЖ»
12:40
Форвард «Спартака» номинирован на игрока года в КОНКАКАФ
12:28
2
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Динамо»
12:11
3
Фото«Рубин» подписал легенду «Ахмата»
12:01
«Матч ТВ» покажет только 2 игры 9-го тура РПЛ
11:51
3
Рубенс объяснил, чем Москва лучше Бразилии
11:11
2
«Спартаку» дали совет, как усмирить Станковича
10:58
7
ВидеоКомментарий Акинфеева после голевой ошибки в матче с «Ростовом»
10:17
2
ВидеоРеакция Генича на массовую драку после матча Первой лиги
09:51
2
Мостовой ответил, кто был ближе к победе в матче «Динамо» – «Спартак»
09:29
Все новости
Все новости
Дивеев назвал событие 2025 года, которое заставило его «офигеть»
12:11
2
«Играли два середняка»: Гурцкая – о матче «Динамо» – «Спартак»
11:30
3
Черчесов высказался о подготовке матча Россия – США
11:20
«Спартаку» дали совет, как усмирить Станковича
10:58
7
ВидеоТренер вратарей восхитился Акинфеевым после матча с «Ростовом», где Игорь результативно ошибся
10:47
2
ВидеоКомментарий Акинфеева после голевой ошибки в матче с «Ростовом»
10:17
2
ВидеоСемшов проанализировал голевую ошибку Акинфеева в матче с «Ростовом»
10:08
1
Мостовой ответил, кто был ближе к победе в матче «Динамо» – «Спартак»
09:29
Гурцкая объяснил агрессивное поведение Станковича
09:14
2
КДК пригласил Станковича на заседание
08:46
3
Мостовой предсказал улучшение результатов «Спартака»: «А если нет, то я пойду в команду»
01:00
5
Гурцкая: «Пока в «Зените» не поменяют тренера, будет все хуже и хуже»
00:34
15
Криминалист рассказал, будут ли у Смолова проблемы в тюрьме из-за татуировок
Вчера, 23:59
2
Мостовой прокомментировал поведение Станковича
Вчера, 23:41
2
Нани назвал «великим человеком» экс-футболиста сборной России: «Удивил меня с приятной стороны»
Вчера, 23:23
1
Мостовой: «Карпина могут убрать из «Динамо»
Вчера, 23:11
2
Кахигао объяснил, почему «Спартак» при нем не зарабатывает на продаже игроков
Вчера, 22:44
2
«Зенит» может не отпустить Педро на молодежный ЧМ
Вчера, 22:33
6
Жоао Виктор рассказал, почему не перешел в ЦСКА в 2023 году
Вчера, 22:10
Федотов разобрал спорный момент с неназначенным пенальти в ворота «Зенита»
Вчера, 21:58
7
Черданцев объяснил, почему его удивляет поведение Станковича
Вчера, 21:48
6
Реакция Губерниева на слова испанского премьера об отстранении России и Израиля
Вчера, 21:09
2
Отец Тюкавина обратился к форварду «Динамо», сыгравшему после полугодичного перерыва
Вчера, 20:47
1
Экс-президент «Спартака»: «Станкович – чистый психопат, агрессивный шизофреник»
Вчера, 20:21
12
Сотрудники «Химок» написали письмо в Госдуму из-за долгов по зарплате
Вчера, 20:12
1
Канчельскис назвал футболиста, который решил бы проблемы «Спартака»
Вчера, 20:10
12
Губерниев высказался о голевой ошибке Акинфеева с «Ростовом»
Вчера, 20:01
1
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
Вчера, 20:00
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 