Губерниев определил лучшего тренера России: «Он великолепен со всех точек зрения»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высоко отозвался о главном тренере «Балтики» Андрее Талалаеве.

Калининградцы сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) в 8-м туре РПЛ.

Они занимают 2-е место в таблице лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» всего на 3 очка.

«Зенит» еще свое возьмет, я не сомневаюсь. Сейчас гораздо интереснее то, какая команда из грандов откроет ящик Пандоры и заберет Талалаева из Калининграда.

Здесь и сейчас Талалаев – тренер номер один в стране. Он великолепен со всех точек зрения.

Прекрасный методист, образованный, у лучших играл, с лучшими тренировал, взгляд на футбол современный.

Редкий умница! Вот кто будет из грандов первым, кто договорится и заберет Талалаева из Калининграда?» – сказал Губерниев.