Талалаев назвал игрока РПЛ, которого он бы взял в свою команду вместо Роналду

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев хотел бы подписать в свою команду полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

– Согласно данным Transfermarkt, Криштиану Роналду сегодня стоит столько же, сколько Алексей Батраков. 12 миллионов евро. Если бы у вас было 12 миллионов евро на покупку одного из этих двух футболистов, кого бы вы подписали и почему?

– Сперцяна. Батраков – классный футболист, я говорил об этом. Но он пока растет, а Сперцян уже зрелый игрок, который определяет игру чемпиона. И вчера я лишний раз в этом убедился.

– Андрей Викторович, там не Сперцян, а Батраков и Криштиану Роналду.

– Я бы купил Сперцяна.