РПЛ. «Ростов» нанес ЦСКА первое поражение в сезоне

Сегодня, 21:30
74

В матче 8-го тура РПЛ «Ростов» дома победил ЦСКА со счетом 1:0.

Единственный гол забил Константин Кучаев на 7-й минуте после ошибки вратаря гостей Игоря Акинфеева.

У ЦСКА были удалены два игрока. Милан Гайич получил прямую красную карточку на 42-й минуте после удара локтем в горло защитника соперника Давида Семенчука. Матеус Алвес был удален на 84-й после двух предупреждений.

ЦСКА потерпел первое поражение в этом сезоне и под руководством Фабио Челестини (без учета серий послематчевых пенальти в кубковых матчах) в официальных встречах.

Московский клуб с 15 очками занимает 4-е место в РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.

«Ростов» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию. Команда покинула зону вылета и сразу поднялась на 11-е место с 8 очками.

Россия. Премьер-лига. 8 тур
Ростов - ЦСКА - 1:0 (1:0) Текстовая трансляция
Гол: 1:0 - К. Кучаев, 7.
Удаления: нет - М. Гайич, 42; М. Алвес, 84 (вторая ж.к).
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
В «Ростове» прокомментировали победу над ЦСКА: «Настоящие мужики» 2
Челестини объяснил поражение ЦСКА от «Ростова» 5
Обзор матча «Ростов» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов
Комментарии (74)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
БАЗАРА НЕТ
1757875705
ЦСКА повалился?) или нет
Ответить
Pourquoi pas
1757875925
Всех сочувствующих с победой! А так же коновалов)))
Ответить
Cleaner
1757876101
Был лучшим судьей России, а превратился в главного клоуна. Я про Карасева...(((
Ответить
Plyash
1757876159
Конифей со старта повернул игру в нужное русло , на седьмой минуте . С его-то опытом .
Ответить
За что бан ?
1757876398
Зато позыпырыфкали вечерком ,за команию с соседями по зверинцу .
Ответить
ySS
1757876792
Ростовчан с победой! Был уверен, что сегодня будет другой Ростов, мотивированный. ...но Егорка всё таки бревнище))
Ответить
Desma
1757877065
Ай, да земляки!!! Ай, да молодца!!!! Не посрамили Дон-Батюшку. С почином!!!!
Ответить
RUSARM
1757877165
Это лысый шарлатан со свистком принес победу комбайну,вот и весь сказ!!
Ответить
САНЁК17
1757878749
Дедушка конефей все испортил
Ответить
ScarlettOgusania
1757879096
как там клинер перенес такой позор, ржёт или уже всё, надорвался..?) в нападение Дивеева запрягли, а гол Конифееву закатил бывший мерин...))
Ответить
