РПЛ. «Ростов» нанес ЦСКА первое поражение в сезоне

В матче 8-го тура РПЛ «Ростов» дома победил ЦСКА со счетом 1:0.

Единственный гол забил Константин Кучаев на 7-й минуте после ошибки вратаря гостей Игоря Акинфеева.

У ЦСКА были удалены два игрока. Милан Гайич получил прямую красную карточку на 42-й минуте после удара локтем в горло защитника соперника Давида Семенчука. Матеус Алвес был удален на 84-й после двух предупреждений.

ЦСКА потерпел первое поражение в этом сезоне и под руководством Фабио Челестини (без учета серий послематчевых пенальти в кубковых матчах) в официальных встречах.

Московский клуб с 15 очками занимает 4-е место в РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.

«Ростов» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию. Команда покинула зону вылета и сразу поднялась на 11-е место с 8 очками.