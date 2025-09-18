Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черданцев объяснил поражение ЦСКА в Ростове-на-Дону

Сегодня, 10:26

Комментатор Георгий Черданцев высказался о ЦСКА после поражения москвичей от «Ростов» (0:1) в гостевом матче 8-го тура РПЛ.

– Что произошло с ЦСКА в Ростове?

– Произошла ошибка. Футбол без них не бывает. «Ростов» здорово подготовился, хорошо прессинговал. Это говорит о том, что у нас серьезный чемпионат, где фаворит не может быть уверенным, что наверняка возьмет очки.

После паузы на сборные ЦСКА стал одной из тех команд, которым не удалось провести свой лучший матч. Но не думаю, что это сенсация. ЦСКА показывает хороший футбол. Без ошибок не бывает, и в нашей лиге очень сложно проходить всe без потерь. Это мало кому удается. Пауза идет кому‑то на пользу, но для тех команд, кто набрал ход, она сбивает с ритма.

Не думаю, что результат неожиданный, «Ростов» всегда на своем поле хорошо играет. Никакой беды с ЦСКА не произошло.

  • В игре с «Ростовом» ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне (без учета серий послематчевых пенальти).
  • Красно-синие занимают 4-е место в РПЛ с 15 очками после 8 туров.

Еще по теме:
Талалаев пообещал сюрпризы от «Балтики» в матче с ЦСКА 2
Дивеев ответил, пожмет ли руку внезапно покинувшему ЦСКА Николичу
Хомуха назвал отличие трансферной политики ЦСКА и «Зенита» по латиноамериканцам
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Черданцев Георгий
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Черданцев объяснил поражение ЦСКА в Ростове-на-Дону
10:26
Стало известно, где продолжит карьеру Месси
10:21
1
ВидеоСтало известно, получил ли болельщик футболку игрока «Ахмата»
09:30
1
Слот назвал фактор, из-за которого «Ливерпуль» победил «Атлетико»
09:14
Белоус объяснил, почему руководству «Зенита» сложно уволить Семака
09:00
1
Соболев стал абсолютным рекордсменом Кубка России
08:38
2
Корнеев оценил двух защитников-новичков «Спартка»
08:26
5
Талалаев пообещал сюрпризы от «Балтики» в матче с ЦСКА
08:00
2
Симеоне объяснил, из-за чего едва не подрался с болельщиком
07:50
Все новости
Все новости
Экс-форвард «Краснодара» перейдет в «Сочи»
10:03
Белоус объяснил, почему руководству «Зенита» сложно уволить Семака
09:00
1
Погребняк ответил на вопрос об отношениях с 18-летней студенткой
Вчера, 23:11
2
Пономарев одним словом описал скандальную английскую инициативу, касающуюся Льва Яшина
Вчера, 22:19
Черданцев проанализировал поведение Станковича: «Неприличная ситуация»
Вчера, 22:00
4
Реакция Мусаева на открытие аэропорта в Краснодаре
Вчера, 21:35
Джикия подробно рассказал о финансовых проблемах в «Химках»: «Это ненормально»
Вчера, 21:21
Новичок «Краснодара» высказался о разногласиях с Кордобой
Вчера, 21:09
Экс-жена Погребняка отреагировала на отношения Павла с 18-летней девушкой
Вчера, 20:56
5
Мусаев оценил кубковую победу «Краснодара» над «Крыльями Советов»
Вчера, 20:41
Ари ответил, во сколько раз сборная Бразилии сильнее России
Вчера, 20:32
1
Глушаков раскритиковал селекцию «Спартака»: «Я бы лучше там поковырялся»
Вчера, 20:20
1
Игонин сообщил, когда Семак покинет «Зенит»
Вчера, 20:13
3
Внук Яшина прокомментировал предложение Англии убрать имя его деда из награды ФИФА
Вчера, 20:08
2
Видео41-летнего Погребняка заметили с ровесницей его старшего сына
Вчера, 19:40
3
Дивеев ответил, пожмет ли руку внезапно покинувшему ЦСКА Николичу
Вчера, 19:35
Джикия высказался о возвращении в сборную России
Вчера, 19:07
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
Вчера, 18:48
На исполкоме УЕФА обсудили место России в таблице коэффициентов после снятия бана
Вчера, 18:29
Кавазашвили отреагировал на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
Вчера, 18:06
3
Сычев высказался о мессенджере MAX: «Что-то никто не пишет и не звонит по нему»
Вчера, 17:56
Черданцев сказал, чем его разочаровало дерби «Динамо» – «Спартак»
Вчера, 17:34
4
Смородская «переобулась» насчет Талалаева
Вчера, 17:28
7
«Зенит» потратил на текущий состав в 1,5 раза больше, чем «Спартак»
Вчера, 17:17
13
Быстров одним словом описал игру в дерби «Динамо» – «Спартак»
Вчера, 16:16
5
Реакция Колоскова на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
Вчера, 15:57
2
Четыре страны требовали исключить Россию из УЕФА
Вчера, 15:30
7
Комличенко: «Путь к 100 голам получился драматичным из‑за одного человека»
Вчера, 14:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 