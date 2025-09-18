Черданцев объяснил поражение ЦСКА в Ростове-на-Дону

Комментатор Георгий Черданцев высказался о ЦСКА после поражения москвичей от «Ростов» (0:1) в гостевом матче 8-го тура РПЛ.

– Что произошло с ЦСКА в Ростове?

– Произошла ошибка. Футбол без них не бывает. «Ростов» здорово подготовился, хорошо прессинговал. Это говорит о том, что у нас серьезный чемпионат, где фаворит не может быть уверенным, что наверняка возьмет очки.

После паузы на сборные ЦСКА стал одной из тех команд, которым не удалось провести свой лучший матч. Но не думаю, что это сенсация. ЦСКА показывает хороший футбол. Без ошибок не бывает, и в нашей лиге очень сложно проходить всe без потерь. Это мало кому удается. Пауза идет кому‑то на пользу, но для тех команд, кто набрал ход, она сбивает с ритма.

Не думаю, что результат неожиданный, «Ростов» всегда на своем поле хорошо играет. Никакой беды с ЦСКА не произошло.