  Селюк предложил изменения в регламенте из-за поведения Станковича

Селюк предложил изменения в регламенте из-за поведения Станковича

Сегодня, 21:15
3

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал эмоциональное поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Серб получил красную карточку в компенсированное к первому тайму время в матче 8-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).

– Как можете оценить поведение Станковича?

– Когда человек начинает вот так эмоционально реагировать на что‑то, он настраивает против себя судей, футболистов, общественность. Он так заводит своих футболистов, что они на эмоциях совершают ошибки. К нему придет всe с опытом, он забывает, что он тренер, а не футболист.

В регламент можно внести правила. Если человек за свое поведение получает через каждую игру красную карточку, то его можно вообще на 10 игр дисквалифицировать. Если на 10 игр его дисквалифицируют, то какой смысл ему выплачивать заработную плату? С ним расторгнут контракт.

  • Главный судья встречи Егор Егоров удалил Станковича за использование нецензурных выражений в свой адрес.
  • В прошлом сезоне серба дважды удаляли в матчах FONBET Кубка России. Также он пропускал игру РПЛ за перебор желтых карточек.

Газзаев отреагировал на удаление Станковича с «Динамо»
Поведение Станковича назвали клоунадой 1
Стало известно, благодаря кому Станкович до сих пор не уволен из «Спартака» 10
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Станкович Деян Селюк Дмитрий
Константин-Шапкин-google
1757874919
В думу пора. Там таких козлов любят
Ответить
Spartak17
1757875145
Парашник Севрюк.
Ответить
Галина Бронемясова
1757876512
чисто теоретически, если с ним продлили контракт в конце прошлого сезоне - то, какие бы дураки не сидели в руководстве спартака, они должны были прописать логичные пункты в новой бумаге. типа, мы тебе поднимаем зарплату на пол-ляма, но чуть что - увольняем с минимальной неустойкой, если нас не будет в тройке по итогам первого круга, например. зная о его постоянных удалениях - должны были прописать и это. типа минус месячная зарплата сразу. дадут 3-5 матчей дисквы - значит, минус 3-5 месячных зарплаты. кнут и пряник, короче. не могли же они просто продлить контракт без внесения изменений и добавления санкций. тем более, зная уже точно, что он психопат. даже во второй лиге так поступили бы, если бы продляли: поднять немного зарплату - но и внести систему жёстких штрафов от клуба.
Ответить
