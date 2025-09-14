Селюк предложил изменения в регламенте из-за поведения Станковича

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал эмоциональное поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Серб получил красную карточку в компенсированное к первому тайму время в матче 8-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).

– Как можете оценить поведение Станковича?

– Когда человек начинает вот так эмоционально реагировать на что‑то, он настраивает против себя судей, футболистов, общественность. Он так заводит своих футболистов, что они на эмоциях совершают ошибки. К нему придет всe с опытом, он забывает, что он тренер, а не футболист.

В регламент можно внести правила. Если человек за свое поведение получает через каждую игру красную карточку, то его можно вообще на 10 игр дисквалифицировать. Если на 10 игр его дисквалифицируют, то какой смысл ему выплачивать заработную плату? С ним расторгнут контракт.