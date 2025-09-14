«Динамо» оба гола «Спартаку» забило не по правилам

Эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров уличил арбитров в ошибке при первом голе «Динамо» в ворота «Спартака» (2:2).
«Динамо» вводило мяч в игру со штрафного. Он был выполнен на несколько метров не с того места, где был зафиксирован фол.
Место фола:
Место ввода мяча в игру:
Судье следовало вмешаться и поставить мяч на правильную точку, чего он не сделал.
По версии Александра Егорова, второй гол «Динамо» тоже забило не по правилам.
- В поле судил петербуржец Егор Егоров.
Скриншоты «Матч Премьер»
Источник: «Спорт-Экспресс»