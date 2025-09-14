Введите ваш ник на сайте
«Динамо» оба гола «Спартаку» забило не по правилам

Сегодня, 14:14
19

Эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров уличил арбитров в ошибке при первом голе «Динамо» в ворота «Спартака» (2:2).

«Динамо» вводило мяч в игру со штрафного. Он был выполнен на несколько метров не с того места, где был зафиксирован фол.

Место фола:

Место ввода мяча в игру:

Судье следовало вмешаться и поставить мяч на правильную точку, чего он не сделал.

По версии Александра Егорова, второй гол «Динамо» тоже забило не по правилам.

Скриншоты «Матч Премьер»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Егоров Егор
Комментарии (19)
Cleaner
1757849203
Половина штрафных во всем мире бьются не с места нарушения. Если Максименко не взял этот мяч, то это только его проблема!
Ответить
Боцман59rus
1757849228
_ "ошибка" стоит в рамке у Спартака
Ответить
За что бан ?
1757849700
Подпоили "бобра" и он вкючился в информационную диверсию . Ну не может "великийклуп" просто так не выиграть .
Ответить
Semenycch
1757850321
Парнокопытное стадо в своей низости все не может остановиться? Почти все штрафные в мире бьются не совсем или совсем не с места нарушения правил, а во втором голе нарушения правил со стороны игроков Динамо не было! Оба мяча честные.
Ответить
Интерес
1757850342
Внедрение поганого ВАРева отменило всякие там условности и детали "ветхозаветного "футбола.Тут "высшей справедливости" добиваются!
Ответить
Good_win_ФКСМ
1757850825
Пока судейство возглавляет ставленник бом.жарни Мажич, другого судейства мы не дождемся... Кстати, судил то тоже бом.ж...
Ответить
Блямба
1757853148
Повылазили разной блохастости и вонючести свинячьи НедоЭксПерды. По их тарасофским правилам правильно только тогда, когда минимум два пенальти в их пользу и КК у соперника. Последний по-свински правильный матч - это игра с Сочи
Ответить
VVM1964
1757853786
Ну в принципе прав - там разница метра 4 ( это прилично ), а ведь судья прям рядом находится в момент нарушения - должен был указать точку пробития !!!
Ответить
qawzsexdr
1757854479
Кто бы сомневался, не забывайте о судейском заговоре
Ответить
  • Читайте нас: 