«Скандал в чистом виде»: экс-глава российских судей заявил, что «Динамо» забило «Спартаку» не по правилам

Бывший глава судейского корпуса РФС Александр Егоров прокомментировал второй гол «Динамо» в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака».

«Скандал в чистом виде. Маркиньоса сносят перед штрафной, Касерес играет в стиле «баскетбольного заслона», но судья делает вид, что всe по правилам. И тут же, с этого момента, рождается гол «Динамо». Это не спорная интерпретация, не «серый эпизод» – это фол, который обязан фиксироваться.

Просто зафиксируйте фол. И все. Эксперимент Мажича с проталкиванием неопытных арбитров снова обернулся провалом. Молодой судья не справился с давлением. Но ведь очевидно: если фол стал частью той же фазы атаки, то гол должен быть отменeн. Вместо справедливости мы получили очередное пятно на репутации судейского корпуса», – сказал Егоров.