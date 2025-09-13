РПЛ. Батраков принес «Локомотиву» ничью с «Ахматом» в Грозном (1:1)

«Ахмат» не удержал победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура РПЛ. Москвичей спас гол Алексея Батракова, который вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров.
У «Ахмата» забил летний новичок Эгаш Касинтура.
Грозненцы по-прежнему идут без поражений в РПЛ при Станиславе Черчесове.
«Локомотив» вышел в лидеры. «Ахмат» поднялся на девятую строчку.
Россия. Премьер-лига. 8 тур
Ахмат - Локомотив - 1:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Э. Касинтура, 46; 1:1 - А. Батраков, 80.
Источник: «Бомбардир»