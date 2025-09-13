Введите ваш ник на сайте
В «Спартаке» подробно высказались о доверии к Станковичу

Сегодня, 11:01
2

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао выразил позицию по главному тренеру Деяну Станковичу.

– Можно ли сейчас точно сказать, что Деян доработает до зимы? Есть ли шорт-лист на случай его ухода?

– С уважением отношусь к каждому мнению. Но прошу и в ответ уважать моe мнение. Я живу не в мире спекуляций и слухов, а в реальном мире и оцениваю факты. Начали ли мы этот сезон так, как хотели начать? Конечно же, нет. Это очевидно всем. Футбол – это не точная наука. Невозможно выигрывать в каждой игре. Мы прекрасно это понимаем.

Вместе с тем мы должны признать, что определeнные улучшения произошли. Если мы возьмeм последние три матча, мы набрали в них семь очков. На мой взгляд, в самом деле заслуживали и девять. Потому что в матче с «Зенитом», на мой взгляд, мы были сильнее. Но получилось так, что мы не смогли взять три очка. Думаю, что все видели и многие согласятся с тем, что мы были сильнее. Потом была ещe кубковая игра. С «Сочи» мы играли неважно. Но такое в футболе бывает. Когда у тебя не идeт игра и не получается, очень важно добиться победы и в итоге забрать необходимые три очка.

Деян Станкович – наш тренер. Было бы полным неуважением говорить о какой-то другой ситуации сегодня. Он прекрасно понимает, что от него требуется. Понимает, зачем он здесь, какие у него задачи. Его оценивают по результату. Он знает это лучше многих. Он не первый год в футболе самого высокого уровня. В этом он хочет помочь команде. И мы хотим помочь команде. Мы в этом абсолютно едины. И ни у кого нет сомнений: «Лукойл», совет директоров и все в клубе уверены в нeм. Это главный тренер футбольного клуба «Спартак». И что будет через какое-то неизвестное количество времени, я вам сказать не могу. У меня нет магического шара, чтобы делать предсказания. Но сегодня Деян Станкович является нашим главным тренером. И мы его полностью поддерживаем.

  • У Станковича контракт до лета 2027 года.
  • Команда идет в РПЛ 7-й.
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян Кахигао Франсис
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1757753766
Таки как-бы "да", но с другой стороны, если внимательно посмотрээть, то как- бы и нэт.." Тройной ответ на один вопрос.)
Ответить
NewLife
1757759536
Как же осто... нила реклама Бетсити на пол-страницы
Ответить
