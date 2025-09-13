В «Спартаке» прокомментировали будущее воспитанника клуба Максименко

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался о будущем вратаря Александра Максименко.
«Мы продлили контракты с рядом футболистов. Среди них и Александр Довбня, и Наиль Умяров, и Руслан Литвинов, и Кристофер Мартинс, и Никита Массалыга, и Егор Гузиев, и Даня Пруцев перед его арендой.
Естественно, есть еще футболисты, с кем ведем переговоры, Александр Максименко является одним из них. Сейчас у него есть контракт, мы довольны им, довольны тем, как он выступает. Могу сказать, что мы хотим, чтобы он надолго остался в «Спартаке», – сказал Кахигао.
- 27-летний вратарь всю карьеру проводит в «Спартаке».
- У Александра 205 матчей за команду, 234 пропущенных гола.
- Голкипер стоит 4,5 миллиона евро.
Источник: ТАСС