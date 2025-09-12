Мостовой допустил, что в будущем станет актером: «С удовольствием рассмотрю»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой не против актерской карьеры после спортивной.

– Ты вообще очень разносторонний человек – и футбол, и бизнес. Еще есть опыт съемок в сериале «Содержанки». Не думал продолжить сниматься в кино?

– Да, здорово было, мне понравилось. Задумывался об этом, честно говоря. Наверное, нужно начать активнее вести соцсети – я человек открытый, у меня должно получиться. Но полноценное актерство – немного другое, конечно. Это не в эпизодической роли сняться. Там уже серьезный подход должен быть, больше времени. После карьеры посмотрим.

– Как съемки проходили, что нового узнал?

– У меня до съемок было три урока актерского мастерства – учили работать с камерой, не стесняться, раскрепощаться. Ну и над речью тоже поработал. Понимаю, что, если захочу сниматься именно в кино, надо будет серьезно поработать, на курсы сходить. А так, принять участие в каком-то шоу или снова сняться в сериале – с удовольствием рассмотрю.