57-летний Мостовой согласился сыграть в Кубке России: «Мастерство не пропьешь»

Александр Мостовой готов сыграть за «БроукБойз» в FONBET Кубке России.
Ранее глава медийного клуба Дмитрий Егоров пригласил Мостового сыграть в Кубке.
«Выйти я могу, что в этом такого? За деньги – да. Вышел бы, со штрафного положил или с пенальти забил еще. Мастерство не пропьешь», – сказал Мостовой.
- Накануне «БроукБойз» с участием Федора Смолова и Ари прошел в Кубке «Леон Сатурн» (2:0).
- 57-летний Мостовой завершил карьеру в 2005 году.
- Россиянин выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
Источник: «Спорт-Экспресс»