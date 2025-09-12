57-летний Мостовой согласился сыграть в Кубке России: «Мастерство не пропьешь»

Александр Мостовой готов сыграть за «БроукБойз» в FONBET Кубке России.

Ранее глава медийного клуба Дмитрий Егоров пригласил Мостового сыграть в Кубке.

«Выйти я могу, что в этом такого? За деньги – да. Вышел бы, со штрафного положил или с пенальти забил еще. Мастерство не пропьешь», – сказал Мостовой.