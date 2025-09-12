Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • 57-летний Мостовой согласился сыграть в Кубке России: «Мастерство не пропьешь»

57-летний Мостовой согласился сыграть в Кубке России: «Мастерство не пропьешь»

Сегодня, 17:23
15

Александр Мостовой готов сыграть за «БроукБойз» в FONBET Кубке России.

Ранее глава медийного клуба Дмитрий Егоров пригласил Мостового сыграть в Кубке.

«Выйти я могу, что в этом такого? За деньги – да. Вышел бы, со штрафного положил или с пенальти забил еще. Мастерство не пропьешь», – сказал Мостовой.

Еще по теме:
Канчельскис призвал назначить Мостового в «Спартак» вместо Станковича: «Он спартаковец, имеет опыт» 13
Мостовой прокомментировал назначение Тедеско в «Фенербахче» 2
Радимов назвал игрока, благодаря которому «Локомотив» является конкурентоспособным 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок БроукБойз Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bashnat013
1757687398
Какое мастерство все видели матч Ротор Спартак и самый худший игрок этого матча как раз Мостовой!(ты мячик футбольный видел когда нибудь)
Ответить
Цугундeр
1757688002
«Мастерство не пропьешь», если не на что. Придётся играть за Броуки.. Один раз- не Мостовой.
Ответить
Mirak92
1757688047
Как вообще регламент допускает этот цирк? Официальный турнир. И игрок в составе клуба, который вообще не должен там быть. Не клуб не ирок.???!! Что это за бред. Ну так давайте по 13-14 игроков еще выпускать,
Ответить
MaxRnD
1757689530
Мастерство пития ? Да, не пропьёшь ...
Ответить
...уефан
1757690251
...трибуны скандируют - - "Царя-Царя-Царя!... Шайбу-Шайбу!"(с)...
Ответить
neim
1757691366
Да уж, действительно, в последнее время чудеса всё чудесатее и чудесатее. Цирк уехал как говорится, а липовые рекордсмены остались, любительские клубы играют в официальном турнире с профессионалами, тренеры - недоучки, забугорные игроки ноги вытирают о спины наших функционеров, судьи оооооооо ... не кто, не кого, не во что не ставит (((.
Ответить
subbotaspartak
1757691713
Клоунада, а не кубок.
Ответить
СильныйМозг
1757691951
Конечно за денежку, бромонтан денег стоит.
Ответить
Artemka444
1757692212
Отдельный кубок им сделать А так бабло рулит
Ответить
АК 68
1757699898
Что-то Мостовых стало много в новостях, хотя-бы чередовали - один день про одного, другой день про второго писали бы.
Ответить
Главные новости
Гурцкая дал прогноз на дерби «Динамо» – «Спартак»
23:11
Ву назвал футболиста «Спартака», впечатлившего своей техникой
22:31
1
ЦСКА пытался арендовать одноклубника Захаряна
22:22
«Спартак» предлагал Хлусевича трем клубам
21:45
1
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх» (1:0) и опередил «Спартак» и «Зенит»
20:59
4
Кассьерра летом мог сменить «Зенит» на московский клуб
20:13
2
«Спартак» пытался летом купить у ЦСКА Кругового
20:04
4
«Это головорез»: Гурцкая – о новичке «Спартака»
19:58
4
Мостовой огласил список требований к своей будущей девушке
19:34
11
«Запасаемся попкорном»: Лапочкин оценил выбор судьи на «Динамо» – «Спартак»
19:15
7
Все новости
Все новости
В «БроукБойз» похвалили форму 39-летнего Ари: «Жопа крепче, чем у 20-летней фитоняшки»
21:05
1
70-летний Медведев не стал отказываться от премиальных в «Амкале»: «Рассчитываю на эти деньги!»
17:46
2
57-летний Мостовой согласился сыграть в Кубке России: «Мастерство не пропьешь»
17:23
15
ВидеоАри запросил тройные премиальные после победы над «Сатурном»
11:27
7
Глава «Амкала» оценил игру 70-летнего Медведева
11:17
Аршавин одним словом охарактеризовал Медведева, сыгравшего в Кубке России в 70 лет
Вчера, 23:35
3
Аршавин высказался о том, что Смолов догнал его в списке лучших бомбардиров России
Вчера, 22:22
7
«БроукБойз» выбили «Леон Сатурн» из Кубка России благодаря голам Смолова и Ари
Вчера, 21:27
1
70-летний Медведев – о дебюте за «Амкал»: «Я точно не успокоюсь – надо побить мировой рекорд»
Вчера, 21:18
12
ВидеоСмолов снова забил за «БроукБойз» и догнал Аршавина по голам
Вчера, 21:09
4
Болельщики «Салюта» скандировали «Амкал» – позор российского футбола»: реакция Медведева
Вчера, 20:35
6
Путина пригласили сыграть за «Амкал»
Вчера, 20:00
11
ФотоУ 70-летнего Медведева появился профиль футболиста на Transfermarkt
Вчера, 19:40
6
«Амкал» прошел в 4-й раунд Кубка России, победив «Салют» из Второй лиги
Вчера, 18:53
3
Статистика 70-летнего Медведева в матче Кубка России
Вчера, 18:00
8
Видео70-летний Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола
Вчера, 17:07
17
Любительский клуб из станицы прошел 3-ю профессиональную команду в Кубке России
10 сентября
2
В Кубке России команда не забила ни одного пенальти в послематчевой серии
10 сентября
2
Матч Кубка России под угрозой срыва из-за массового отравления: «Понос и рвоту сменила температура»
10 сентября
8
В клубе Смолова отреагировали на уголовное дело против игрока
10 сентября
ВидеоВ Кубке России забили гол в стиле Роберто Карлоса
10 сентября
10
70-летний Медведев провел тренировку с «Амкалом»
10 сентября
5
ВидеоЛучшему игроку матча Кубка России вручили арбуз
9 сентября
1
Кержаков объяснил, почему отказал «Амкалу»
5 сентября
Судья Опейкина отреагировала на информацию, что Мохеби из «Ростова» трогал ее за грудь
29 августа
6
Тренер «Акрона» Тедеев прокомментировал судейство в матче с «Локомотивом»
29 августа
ВидеоЛапочкин – о пенальти в матче «Локо» – «Акрон»: «Это караул, у судей каша в голове»
29 августа
11
Галактионов прокомментировал кубковую победу «Локомотива» над «Акроном»
28 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 