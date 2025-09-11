Введите ваш ник на сайте
  Стал известен срок дисквалификации Кордобы за удаление в матче с ЦСКА

Стал известен срок дисквалификации Кордобы за удаление в матче с ЦСКА

Сегодня, 15:40
17

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отклонил апелляцию «Краснодара» на красную карточку Джона Кордобы в гостевой игре 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

В КДК считают, что арбитр Рафаэль Шафеев правильно удалил колумбийского нападающего.

«В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение – дисквалифицировать футболиста ФК «Краснодар» Джона Кордобу на 2 матча РПЛ, 1 из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а 1 матч – условным исполнением спортивной санкции.

Установить для Кордобы испытательный срок 3 месяца с момента принятия данного решения», – говорится в тексте вердикта.

  • Кордоба не поможет «Краснодару» в домашнем матче с «Акроном» (13 сентября).

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Кордоба Джон
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1757595117
Это прям как на любимом сайте..) Ты даже подумать матерно не успел , а бан за мат тебя уже ждёт.
Ответить
boris63
1757595226
Справедливо, за наглость.
Ответить
...короче
1757595385
..."ворон ворону глаз не выклюет"...
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1757595794
Верное решение! Разбушлатились латины
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1757595918
А вот станку за вандализм в Ростове десятка штраф всего, потому что Лукойл и министры стоят за тушинским недоклубом! И где справедливость
Ответить
swot1205
1757595940
да не было там нарушения на удаление!!!!!!
Ответить
Sergey--google
1757596622
Мало дали. Надо было на пол сезона условно и игры на 3 реально. А вот, если бы хорошо попал - то пожизненно. И хватит выходцев из джунглей защищать. Пересмотрите момент: ни в какой мяч Кордоба не играл. Ворота были в противоположной стороне и очень близко (1 на 1 с вратарем выходил легко). И он должен был его не выбивать, а разворачивать нежно в другую сторону и выходить один на один. Но, услышав свисток, он психанул и начал махать ногами выше головы с бешеными причем глазами и оскалом.
Ответить
Чилим.
1757597970
Козлы купленные...
Ответить
Просто-333
1757598367
Стараются во всю, чтобы юбилей кое у кого все-таки состоялся
Ответить
gennadiy
1757598783
Мало, нужно было больше. Мало...
Ответить
