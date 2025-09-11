Стал известен срок дисквалификации Кордобы за удаление в матче с ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отклонил апелляцию «Краснодара» на красную карточку Джона Кордобы в гостевой игре 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

В КДК считают, что арбитр Рафаэль Шафеев правильно удалил колумбийского нападающего.

«В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение – дисквалифицировать футболиста ФК «Краснодар» Джона Кордобу на 2 матча РПЛ, 1 из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а 1 матч – условным исполнением спортивной санкции.

Установить для Кордобы испытательный срок 3 месяца с момента принятия данного решения», – говорится в тексте вердикта.