Матч Кубка России под угрозой срыва из-за массового отравления: «Понос и рвоту сменила температура»

Глава медийного «БроукБойз» Дмитрий Егоров сообщил о массовом отравлении в команде.

«Броуки» – «Леон Сатурн»: минимум 17 заражены. Матч сыграют?

Вчера к вечеру эпидемия разрослась до 17 человек. Понос и рвоту сменила температура. У меня приподнялась тоже.

Однако к утру ребят начало отпускать, температура стала уходить, симптомы активно себя не проявляли.

Основная жалоба на утро – сильная слабость, но это уже лучше, чем вчера. Ждeм обновлений. Ничего не едим», – написал Егоров.