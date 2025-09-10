Матч Кубка России под угрозой срыва из-за массового отравления: «Понос и рвоту сменила температура»

Глава медийного «БроукБойз» Дмитрий Егоров сообщил о массовом отравлении в команде.
«Броуки» – «Леон Сатурн»: минимум 17 заражены. Матч сыграют?
Вчера к вечеру эпидемия разрослась до 17 человек. Понос и рвоту сменила температура. У меня приподнялась тоже.
Однако к утру ребят начало отпускать, температура стала уходить, симптомы активно себя не проявляли.
Основная жалоба на утро – сильная слабость, но это уже лучше, чем вчера. Ждeм обновлений. Ничего не едим», – написал Егоров.
- Игра должна состояться завтра, 11 сентября.
- За «Броуков» играют Федор Смолов и Ари.
- «Леон Сатурн» выступает во Второй лиге.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова