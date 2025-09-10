«Реал» бесплатно заберет основного защитника «Ливерпуля» следующим летом

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате три раза отказался продлевать контракт с клубом. Срок контракта футболиста с «красными» истекает 30 июня 2026 года.

Француз уже получил гарантии, что «Реал» подпишет его по окончании сезона. «Ливерпуль», в свою очередь, смирился, что игрок уйдет из команды на правах свободного агента.

Также «Реал» рассматривает вариант с подписанием Вильяма Салиба из «Арсенала». Срок его контракта с лондонцами истекает в середине 2027 года. «Мадрид» тоже может дождаться окончания соглашения и бесплатно забрать француза.