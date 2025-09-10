Введите ваш ник на сайте
«Реал» бесплатно заберет основного защитника «Ливерпуля» следующим летом

Вчера, 13:01
1

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате три раза отказался продлевать контракт с клубом. Срок контракта футболиста с «красными» истекает 30 июня 2026 года.

Француз уже получил гарантии, что «Реал» подпишет его по окончании сезона. «Ливерпуль», в свою очередь, смирился, что игрок уйдет из команды на правах свободного агента.

Также «Реал» рассматривает вариант с подписанием Вильяма Салиба из «Арсенала». Срок его контракта с лондонцами истекает в середине 2027 года. «Мадрид» тоже может дождаться окончания соглашения и бесплатно забрать француза.

  • 26-летний Конате в этом сезоне провел за «Ливерпуль» 4 матча.
  • 24-летний Салиба в текущем чемпионате Англии сыграл в 3 встречах за «Арсенал».
  • Этим летом защитник Трент Александер-Арнолд бесплатно перешел в «Реал» из «Ливерпуля».

Экс-игрок «Реала» и сборной Испании перешел в клуб из Гонконга
Анри опередили в списке бомбардиров сборной Франции
Захарян может провести первый матч в сезоне против «Реала»
