РПЛ назвала лучшего игрока по итогам июля и августа

РПЛ признала полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова лучшим футболистом лиги по итогам июля и августа.

Он опередил в борьбе за приз еще пятерых номинантов. Ими были Дмитрий Воробьeв («Локомотив»), Мирлинд Даку («Рубин»), Вадим Раков («Крылья Советов»), Брайан Хиль («Балтика»), Эдуард Сперцян («Краснодар») и Матвей Кисляк (ЦСКА).

Батраков победил в двух голосованиях из трeх: его выбрали четыре из пяти экспертов РПЛ и три из пяти комментаторов «Матч Премьер».

Среди экспертов за Батракова проголосовали Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов и Александр Григорян. Олег Корнаухов выбрал Матвея Кисляка.

Среди комментаторов хавбека «Локомотива» выбрали Константин Генич, Тимур Журавель и Дмитрий Дерунец. Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин проголосовали за Кисляка.

У болельщиков Алексей финишировал третьим с 19,07% голосов после Сперцяна (28,21%) и Кисляка (40,87%). Раков набрал 5,23%, Хиль – 4,72%, Даку – 1,05%, Воробьeв – 0,85%.