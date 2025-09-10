РПЛ назвала лучшего игрока по итогам июля и августа

РПЛ признала полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова лучшим футболистом лиги по итогам июля и августа.
Он опередил в борьбе за приз еще пятерых номинантов. Ими были Дмитрий Воробьeв («Локомотив»), Мирлинд Даку («Рубин»), Вадим Раков («Крылья Советов»), Брайан Хиль («Балтика»), Эдуард Сперцян («Краснодар») и Матвей Кисляк (ЦСКА).
Батраков победил в двух голосованиях из трeх: его выбрали четыре из пяти экспертов РПЛ и три из пяти комментаторов «Матч Премьер».
Среди экспертов за Батракова проголосовали Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов и Александр Григорян. Олег Корнаухов выбрал Матвея Кисляка.
Среди комментаторов хавбека «Локомотива» выбрали Константин Генич, Тимур Журавель и Дмитрий Дерунец. Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин проголосовали за Кисляка.
У болельщиков Алексей финишировал третьим с 19,07% голосов после Сперцяна (28,21%) и Кисляка (40,87%). Раков набрал 5,23%, Хиль – 4,72%, Даку – 1,05%, Воробьeв – 0,85%.
- 20-летний Батраков в 7 матчах в текущем сезоне РПЛ забил 7 голов и сделал 2 ассиста.
- Хавбек завоевал вторую награду Winline игрока месяца, первой он был награждeн за сентябрь 2024-го.