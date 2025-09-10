Роналду выложил пост после двух побед Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями от выступлений национальной команды в отборе ЧМ-2026 в сентябре.

Форвард забил два гола в матче с Арменией (5:0), а затем забил с пенальти Венгрии (3:2).

«Два матча – две победы. Вперед, Португалия!» – написал Роналду на своей странице в социальной сети.