Роналду выложил пост после двух побед Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями от выступлений национальной команды в отборе ЧМ-2026 в сентябре.
Форвард забил два гола в матче с Арменией (5:0), а затем забил с пенальти Венгрии (3:2).
«Два матча – две победы. Вперед, Португалия!» – написал Роналду на своей странице в социальной сети.
- Нападающий повторил рекорд по голам в отборочных турнирах чемпионатов мира. На счету Роналду стало 39 мячей, как и у гватемальца Карлоса Руиса.
- Португалия занимает 1-е место в группе F европейской квалификации на ЧМ-2026 с 6 очками после 2 матчей.
Источник: «Бомбардир»